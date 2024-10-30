新亞洲酒樓改建可負擔房露曙光 G提案若過關最快3年後動工

新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠 期待已久的可負擔住宅摩天大樓項目，本周在市議會一致通過。項目能否最終實現，還要取決於11月選票中的G提案。若G提案通過，加上其他行政障礙清除，該項目最快三年後可動工。

第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）、市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）與華協中心主任楊重賢29日在新亞洲酒店門前宣布「新亞洲長者住房項目計畫」，並呼籲民眾支持G提案。

新亞洲長者住房項目計畫將在華埠新亞洲超市現址拆除並重建一座15層、175個單位的大樓，主要為低收入 長者提供可負擔住房。

楊重賢表示，新大樓底層還將設有點心餐廳及宴會廳，滿足社區對於餐飲和聚會空間的需求。新亞洲長者住房位於太平洋大道772號和相鄰的758號。法案通過後這裡將被畫為特殊用途區，允許大樓超越華埠分區法所限制的65呎高度，達到155呎。

這項開發計畫由前社區領袖白蘭（Rose Pak）和前市長李孟賢（Ed Lee）在2015年發起，兩位領袖已相繼辭世，但他們的願景透過這項目得以延續。社區和城市領袖將此項目視為華埠20年來最重要的發展之一。

佩斯金表示，這項進展得來不易，並強調是多年來眾多團體合作的成果。

然而，該項目仍面臨多個行政挑戰。11月選票中的G提案，若獲得通過，將撥出數百萬元設立專項資金，為低收入居民（包括長者）提供租金 補貼。若未能通過，大多數華埠長者可能無法負擔新大樓的租金。

專案負責人韓柏堯表示，如租金無法負擔，建一棟樓就沒有意義。華埠目前的可負擔住房多為單間居住酒店，空間狹小且設施老舊。而新大樓將全部為一室一廳或開放式公寓單位。

第三區市議員候選人及都市規畫師黎慧心表示，通過G提案極其重要。

此外，項目倡導者強調宴會廳對華埠的重要性。華埠曾有五家有宴會功能的酒樓，如今僅剩一家康年餐廳。