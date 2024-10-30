金山公共圖書館 展出華裔實業家劉興拚搏的一生

舊金山 公共圖書館 的舊金山歷史中心今年10月4日至2025年1月2日舉辦展覽「中國佬大亨：劉興（1858 – 1934）的一生與處身時代 」。此展覽是以華僑史家許翔健2022年出版同名的一本書為藍本。展覽追溯了劉興的崛起和他打破種族藩籬，成為先鋒實業家、銀行家、航運巨頭、旅館老闆和房地產開發商的偉績。

1871 年，當時12歲的劉興抵達舊金山，在美國度過一生。那時的美國社會正彌漫著一股強烈的反華風氣，華人 遭受隔離、不能出庭作證、不能入籍、不能擁有土地、不能與異族通婚、妻子兒女不能來美團聚、離境後不能重回美國等。1892年至1943年期間華人在公共場所必須隨身攜帶居所、身分登記證明，否則有可能被遞解出境。總而言之，華人是美洲原住民外唯一經歷浩劫的族群。

1934年他去世後，「紐約時報」罕有地為他登載訃聞，標題為：中國移民男孩成為西岸著名的工業領袖。在他去世90周年之際，舊金山歷史中心透過精選的劉氏和關氏家族的原始文獻和文物，以及舊金山歷史中心的收藏品，來慶祝他豐滿而傳奇的一生。

19世紀和20世紀美國華僑史的論述大多偏重歧視華人的法律，或華人在修建橫貫大陸鐵路中所扮演的角色。人們對那段時期華人生活的其他方面知之甚少。許翔健（Roland Hui）追溯了劉興的一生，詳細描述他作為第一個闖入白人獨占的商業領域，其中華人所經歷的考驗和磨難。許翔健在書中總結：「這就是劉興的故事，他是美國土地上第一位華人實業大亨，他的成就，幾十年後人們仍認為是不可思議的。歷史並沒有產生另一個劉興，這是社會進步的反映。但我們不應遺忘他打破刻板框架、挑戰社會障礙的勵志故事。」

據知，劉氏和關氏家族的收藏是唯一保存完好，能揭示舊金山灣區早期華人社區一個顯赫家族生活的原始資料。 劉興以東主或首席合夥人身分參與了30多家企業，另外還投資了十多家公司。他用英語和中文處理商業和個人事務，因為他的商業帝國遍布美國和國外，此次展覽主要展示與他美國業務相關的英文文件。

這個展覽即日起至2025年1月2日，在舊金山總圖書館（Larkin 100 號舊金山歷史中心展覽場6樓）展出，免費入場，詳情網址：SFPL.org/sfhistory