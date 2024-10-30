我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

金山公共圖書館 展出華裔實業家劉興拚搏的一生

舊金山訊

舊金山公共圖書館的舊金山歷史中心今年10月4日至2025年1月2日舉辦展覽「中國佬大亨：劉興（1858 – 1934）的一生與處身時代 」。此展覽是以華僑史家許翔健2022年出版同名的一本書為藍本。展覽追溯了劉興的崛起和他打破種族藩籬，成為先鋒實業家、銀行家、航運巨頭、旅館老闆和房地產開發商的偉績。

1871 年，當時12歲的劉興抵達舊金山，在美國度過一生。那時的美國社會正彌漫著一股強烈的反華風氣，華人遭受隔離、不能出庭作證、不能入籍、不能擁有土地、不能與異族通婚、妻子兒女不能來美團聚、離境後不能重回美國等。1892年至1943年期間華人在公共場所必須隨身攜帶居所、身分登記證明，否則有可能被遞解出境。總而言之，華人是美洲原住民外唯一經歷浩劫的族群。

1934年他去世後，「紐約時報」罕有地為他登載訃聞，標題為：中國移民男孩成為西岸著名的工業領袖。在他去世90周年之際，舊金山歷史中心透過精選的劉氏和關氏家族的原始文獻和文物，以及舊金山歷史中心的收藏品，來慶祝他豐滿而傳奇的一生。

19世紀和20世紀美國華僑史的論述大多偏重歧視華人的法律，或華人在修建橫貫大陸鐵路中所扮演的角色。人們對那段時期華人生活的其他方面知之甚少。許翔健（Roland Hui）追溯了劉興的一生，詳細描述他作為第一個闖入白人獨占的商業領域，其中華人所經歷的考驗和磨難。許翔健在書中總結：「這就是劉興的故事，他是美國土地上第一位華人實業大亨，他的成就，幾十年後人們仍認為是不可思議的。歷史並沒有產生另一個劉興，這是社會進步的反映。但我們不應遺忘他打破刻板框架、挑戰社會障礙的勵志故事。」

據知，劉氏和關氏家族的收藏是唯一保存完好，能揭示舊金山灣區早期華人社區一個顯赫家族生活的原始資料。 劉興以東主或首席合夥人身分參與了30多家企業，另外還投資了十多家公司。他用英語和中文處理商業和個人事務，因為他的商業帝國遍布美國和國外，此次展覽主要展示與他美國業務相關的英文文件。

這個展覽即日起至2025年1月2日，在舊金山總圖書館（Larkin 100 號舊金山歷史中心展覽場6樓）展出，免費入場，詳情網址：SFPL.org/sfhistory

華人 舊金山 圖書館

上一則

全美中文學校聯合總會訪世報 將推全國性活動

下一則

新亞洲酒樓改建可負擔房露曙光 G提案若過關最快3年後動工

延伸閱讀

美馳援以色列「耗盡攔截飛彈」 恐難應付中國對太平洋地區威脅

美馳援以色列「耗盡攔截飛彈」 恐難應付中國對太平洋地區威脅
瑞幸明年進軍美國 平價搶星巴克市場

瑞幸明年進軍美國 平價搶星巴克市場
美國水力發電量下滑 可調度潔淨能源受衝擊

美國水力發電量下滑 可調度潔淨能源受衝擊
「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨

「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨
便捷有趣 灣區電動單車使用率超疫前

便捷有趣 灣區電動單車使用率超疫前

熱門新聞

東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，提醒留學生提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。(記者楊青╱攝影)

捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

2024-10-29 02:19
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

2024-10-23 17:51

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因