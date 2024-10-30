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選票已寄出 羅達倫突獲紐森背書：感到榮幸

編譯林思牧／綜合報導
羅達倫獲州長紐森背書。(美聯社)
羅達倫獲州長紐森背書。(美聯社)

競選加州第16國會選區眾議員席位的華裔候選人羅達倫（Evan Low），28日（周一）突然得到紐森州長的背書。羅達倫和他的競選團隊自然是喜出望外，彷彿已勝利在望。

舊金山紀事報報導，如今選票已經寄到選民手中，州長紐森在選舉日已迫在眉睫時突然宣布支持羅達倫，而不是前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)。由於羅達倫和李卡多都是民主黨人，紐森先前可能覺得支持任何一人都不妥。

這項選舉是為替補長期擔任聯邦眾議員的艾許(Anna Eshoo)退休空出的席位。艾許在3月的初選中，支持的是聖塔克拉拉縣的縣議員史密提恩（Joe Simitian）。

紐森在與「政治雜誌」(POLITICO)分享的一份聲明中表示：「羅達倫體現了加州最好的價值觀。我們在本州一些最緊迫的問題上並肩努力，從保護生殖權利到解決加州家庭的負擔等。羅達倫在為灣區家庭提供服務方面的良好紀錄，使他成為第16區選民應得的代表。我很自豪能夠支持他競選國會議員。」

羅達倫則在聲明中表示，能夠獲得紐森的支持，他「感到非常激動和榮幸」。

羅達倫也獲得了其他重要的民主黨團體支持，包括加州民主黨和加州勞工聯盟。聖荷西州立大學政治學名譽教授格斯頓（Larry Gerston）表示，州長為何決定在民主黨與民主黨的競選中支持其中一人，他的動機「有點神秘」。 

他說：「身居高位的人在自己的黨內成員中選一名作為相挺的人是不尋常的。因為如果另一個人獲勝，雙方關係可能已受到損害。」 

格斯頓表示，下周就是選舉日，支持可能也來得太晚，無法對選民產生太多影響。如果州長早點介入競選，羅達倫可能會有更多機會在廣告上利用這種支持，甚至一起舉辦募款活動。

加州 紐森 民主黨

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