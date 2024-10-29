南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

萬聖節 即將到來，不少民宅已經完成自宅的萬聖節裝飾。一些屋主重金打造別具特色的萬聖節布置。甚至有屋主從8月就開始打造，只為了開放兩天讓民眾入內參觀。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）每年都會在南灣尋找具有特色的萬聖節民宅布置。她表示，今年一輪看到下來，都有感屋主的布置更厲害。她分享三間南灣必看的民宅布置，各自帶有主題與故事。

1.聖塔克拉拉市-加勒比海盜船

位在Atherton Dr與Kellogg Way交叉口附近的海盜船主題布置，每年都主題都不同。今年屋主直接在屋外加蓋海盜船，船上還有屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。小朋友們看到煙圈，都興奮的揮舞的雙手想要碰觸煙圈。由於令人耳目一新的海盜風，今年前來觀看的人潮踴躍。屋主建議民眾將車停遠一點，避免打擾到鄰居。

屋主以萬聖節布置來紀念今年5月過世的腦性麻痺兒子，布置中放有紀念布條。（廖嘉怡提供）

位在聖荷西的Willow Glen的Vernon Ave與Milton Way交叉口附近，屋主夫婦為了腦性麻痺的兒子，年年完成充滿恐怖娃與機關的擺飾。但在今年5月屋主的兒子過世了。本來屋主很掙扎是否要繼續萬聖節布置，最後決定以萬聖節布置來紀念他們的兒子，並且在展示中還隱藏著兒子最愛的迪士尼 主題尋寶活動。

鬼屋探險為主題的布置，在門口的算命水晶球還可以對話。（廖嘉怡提供）

3.聖荷西-迪士尼鬼屋探險

位在Ardis Dr與Coastland ave交叉口附近，屋主兩年前以哈利波特主題聞名灣區。今年改以迪士尼的鬼屋探險方式，用走的進入各個場景之中。在門口的算命水晶球還有人可以對話。由於往年蜂擁的人潮，屋主改以預先線上取票方式分流入場，現場也有少數現場名額可以掃票入場。