金山地方選舉決定城市未來走向 將選出市長、市議員等關鍵職位

周日也向選民開放的舊金山選務處。（記者李怡╱攝影）

隨著11月5日選舉的臨近，位於舊金山 市政府選務處，已開啟每天開放迎接選民到場投票 。選民將投票決定全市多個關鍵職位和政策，涵蓋市長、市議員、區域性官員以及影響城市未來的15項地方提案。

其中市長競選備受關注。現任市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farrell）、企業家羅偉（Daniel Lurie）以及市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）均為熱門候選人。

舊金山所有單數選區的市議員席位均將進行競選，包括第1、3、5、7、9和11區。 圖為今年3月加州初選中舊金山選民正在投票。(路透)

選民還將投票選出舊金山地方檢察長、舊金山縣警長和財務官等職位。現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）推動強化法律執行並打擊毒品犯罪，以維護公共安全。她的主要對手Ryan Khojasteh則主張更加溫和的刑事司法改革。現任縣警長宮本（Paul Miyamoto）也參選連任。他主張增強警長辦公室的招募力度。

選民還將面臨一系列提案的投票，包括學校基礎設施債券（提案A）、公共健康和公園資金（提案B）、以及減少市政委員會數量和擴大市長權力的提案（提案D）。其他提案如提案K，旨在永久關閉高速公路車道，並將騎行與行人路權放在優先位置。提案L則計畫對共享出行和自動駕駛公司徵稅，以支持公共交通。

這次選舉結果將對舊金山的無家可歸危機、住房市場、公共安全以及市政管理模式產生深遠影響。選民將決定這些政策和職位的未來走向，使得本次地方選舉備受關注。