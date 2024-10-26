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FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

編譯組／綜合報導
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

一個狡猾的竊盜集團從加州好萊塢到西雅圖等地區，偷取數百萬元並躲避警方追捕。數月來，這群竊賊在美西地區各地做案、破解銀行自動提款機及現金室，盜取現金。聯邦調查局（FBI）已破獲這宗大型集團竊盜搶案。

「聖荷西信使報」報導，加州東區聯邦檢察官指控一個10人竊盜集團，密謀自數十家銀行與ATM提款機竊取數百萬元。刑事起訴書指出，竊盜集團大部分由多名智利公民組成，其中部分人有多個別名與假身分證，在預定竊盜目標附近租賃Airbnb，並租用祕密偷車租賃服務的車輛作案。

竊盜集團據稱，2024年全年竊取的具體金額尚不清楚。刑事起訴書已列出有數十起相關竊盜或企圖竊盜案件，總計被竊走258萬1954元，其中包括多起搶匪單次盜走25萬元的案件。

幾乎在每起涉嫌搶劫案件中，盜賊作案手法相同，竊賊提前偵查作案地點、租賃Airbnb與車輛，然後執行搶案計畫。他們通常會噴漆安全攝影機，接著使用電動工具破壞ATM機器。起訴稱，竊賊經常喬裝打扮，例如冒充建築工人，並隨手攜帶手機干擾器、電動工具箱、大支槌具與翹棍。

有時作案須穿越牆壁、才能進入銀行現金室，例如去年9月18日，集團闖入蒙多西諾Diamond in the Ruff寵物Spa，然後在牆上鑿了一個大洞、才能進入鄰近富國銀行的ATM提款室。刑事起訴書指出，此案導致銀行損失了24萬7000元。

但是，起訴書稱，儘管竊盜集團極力掩蓋犯案，但還是在犯下的每一項案件中、都留下數位紙張(digital paper)痕跡。聯邦調查局在此案取得第一個重大突破，就是識別出來一輛持續使用的可疑車輛、並且追蹤到其中一輛位在西好萊塢的地下租賃服務地點。

聯邦調查局人員獲報，這輛雪佛蘭Suburban是自一名使用Instagram帳號@xtrackz者租用，他告訴警方、將這輛車租給一個名叫「Gordito」的人，此人稱需要車去度假。根據刑事起訴書，他將車租用給竊盜者、並不知道車已被盜。

Gordito原是一個名字為Alex Moyano-Morales的男子，當局稱他有偽造身分證與別名，自稱是哥倫比亞與美國公民。他是此案主要被告，也是竊盜集團主腦。

確認Gordito身分後，調查人員開始追蹤他前幾個月的手機位置資料，並確認他的同夥在數起搶劫案附近租賃Airbnb房屋。除了Gordito之外，檢官還指控多名被告。

當局稱，每名被告在搶劫中配置不同工作，有人租賃Airbnb與車輛、有人找尋目標地點，有人進行作案。地點包括中加州多個地點，根據刑事起訴書，他們還可能參與洛杉磯與聖地牙哥一系列類似竊盜案而接受調查。本月稍早，當局透露，集團竊賊搬至俄勒岡州，並能在當地犯下至少兩起類似竊盜案。

根據法庭紀錄，竊盜集團最高可被判處20年監禁與25萬元罰款。

加州 好萊塢 寵物

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