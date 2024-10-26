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高科技企業出逃、復甦慢 舊金山信評遭穆迪降級

編譯林思牧／綜合報導
X的前身是Twitter，總部在舊金山的市場街，馬斯克7月時宣布要遷去德州，是高科技企業出逃的標誌之一。(谷歌地圖)
X的前身是Twitter，總部在舊金山的市場街，馬斯克7月時宣布要遷去德州，是高科技企業出逃的標誌之一。(谷歌地圖)

舊金山11年來首次失去了三大信用評級公司之一穆迪的頂級信用評級，主要的原因來自高科技企業出逃（Tech Exodus）、該市辦公室空置率高、商業地產價值下降以及疫情後經濟復甦緩慢。

舊金山紀事報報導，舊金山原本在三大信評公司都有最高等級的信用，但本周穆迪（Moody′s）把金山的評等從Aaa下降一級到Aa1。穆迪在發布信評降級時提到，疫情導致大量舊金山科技員工不到辦公室上班，引發舊金山經濟景氣衰退，商業房地產市場不振，辦公空間租賃價格暴跌，辦公室空置率居高不下等的眾多問題。

不過至少目前另外兩個信評公司，也就是標普（S&P Global Ratings）和惠譽（Fitch Ratings）都還把舊金山列為最高信評等級AAA。紀事報向穆迪尋求置評時，沒有得到回覆。

舊金山市長布里德（London Breed）的通訊室主任（communications director）克雷坦（Jeff Cretan）隨後以書面聲明指出，舊金山的信評，在全國的大城市中仍然是最優秀者之一，並以惠譽才在10月8日發布消息，確認舊金山仍然是AAA的最高等級。

克雷坦又指出，穆迪和惠譽都提到市政府有強力的會計管理（fiscal management），也有強勁的收入來源（revenue sources），但是穆迪對科技員工遠距工作帶來的經濟衝擊，有比較強烈的負面評判。

舊金山 惠譽 疫情

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