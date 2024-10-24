全國最富裕郵遞區號 教育人員開始罷工

紅點圈出的是全美國最富裕的郵遞區號：94027。 (谷歌地圖)

全美國最富裕的郵遞區號（ZIP Code）是在舊金山半島上。這個地方上小小的學區 ，教育人員在23日開始罷工，為爭取更高的薪酬和更好的醫療與退休福利 。

灣區NBC電視台報導，94027是全國最富裕的郵遞區號。這裡的學區為洛米塔斯小學學區（Las Lomitas Elementary School District），在阿賽頓市(Atherton)和蒙洛公園市（Menlo Park）有兩間學校。教育人員工會為洛米塔斯教育協會（Las Lomitas Education Association）。在22日傍晚，這兩個單位向媒體證實，罷工於23日開始。

教育人員表示，自2023年7月以來，他們一直在無合約的情況下工作。學區擁有資源來向他們支付有競爭力的工資並提供可靠的醫療保健。由於缺乏有競爭力的薪酬，他們將被迫離開這個學區或完全離開教育業。

工會領導人蒙塔爾芙（Jennifer Montalvo）指出，老師不斷更換，吃虧最大的是學生。在這全國最富裕的郵遞區號中，教育人員卻賺不到能夠負擔生活所需的薪酬和福利。

阿賽頓和蒙洛公園都在舊金山南邊的聖馬刁縣。

該學區表示，周二晚間的最新出價（offer）是：追溯從2023-24年開始的持續加薪7%；從2024-25年開始持續加薪3%；自2024年7月1日起，向所有教師延長3358元的「終身教職津貼」（tenure stipend）；自2025年1月1日起，健保福利相當於Kaiser個人計畫的100%承保範圍（1萬4358元）。

工會提出的要求是：追溯從2023-24年開始持續加薪8%；從2024-25年開始持續加薪8%；自 2025年1月1日起，Kaiser個人計畫的覆蓋範圍浮動上限為110%；並自2025年1月1日起取消CalPERS退休金 帳戶的費用（每人1812 元）。