金山華埠獲1000萬撥款 將擴建寬帶網絡

舊金山華埠將獲巨額撥款，用於擴建寬帶網絡。（記者李怡／攝影）

華人權益促進會22日透露，舊金山華埠 將獲得一筆總額為1000萬元的重大投資，為該社區提供急需的寬帶網絡擴展服務。這筆資金由加州公共事業委員會（CPUC）分配，並將分配給舊金山的三個主要未獲充分服務的社區包括華埠、灣景區（Bayview）和田德隆區（Tenderloin）。這些社區一直以來面臨互聯網接入不足問題，特別是在數字紅線政策（digital redlining）的影響下。

根據該計畫，華埠將獲得這筆資金中的一大部分。這項投資對於華埠以及其他受惠社區如灣景區和田德隆區的居民尤為重要，因為他們一直受到數字紅線政策的影響。這種政策導致低收入 或有色人種社區被排除在基礎設施發展之外，無法獲得高速互聯網等基本服務。

華埠是舊金山最具歷史意義的社區之一，但其互聯網基礎設施的薄弱長期以來限制了當地居民和小企業的發展。特別是在新冠疫情期間，缺乏高速互聯網對學生的在線學習、居民的遠程工作以及企業的電子商務造成了極大的阻礙。加上該社區的老年人口比例較高，許多人依賴在線服務獲取信息和健康護理支持，因此這一寬帶網絡擴建項目尤為關鍵。

華人權益促進會的政策管理主任李申申（Annie Lee）說︰「這次撥款不僅僅是擴展互聯網接入，更是為居民提供了連接外界的關鍵通道，幫助他們縮小數字鴻溝。」

基於數字紅線政策，像華埠這樣的低收入社區，往往被主流的網絡服務提供商忽視。這些政策不僅導致互聯網接入的不足，也加劇了經濟和社會的不平等。在現代社會中，互聯網已成為基本生活服務的一部分，特別是在醫療、教育和就業等領域中尤為關鍵。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）指出，我們必須確保舊金山的每個社區都能獲得公平的基礎設施服務，這不僅僅是一個技術問題，更是社會公正的問題。通過這筆投資，我們正在採取實際步驟，改變過去的不平等現象。

預算和撥款委員會將繼續討論該項目的細節，並計畫在未來幾個月內推動項目的具體落實，確保資金得以有效分配和使用。

對於華埠、灣景區和田德隆區的居民來說，這一寬帶擴展項目代表了長期以來首次系統性解決互聯網接入不足問題的重要一步。它不僅將幫助這些社區縮小數字鴻溝，也將為舊金山的更廣泛經濟發展和社會公正提供支持。