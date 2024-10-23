塗鴉污損他人財產 金山逮捕3男

舊金山警方日前逮捕了三名被稱為 「多產 」塗鴉破壞者的男子，他們的標誌污損了全市的企業、住宅和公園。（取自X）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山警方日前逮捕了三名被稱為 「多產 」塗鴉破壞者的男子，據稱他們的標誌污損了全市的企業、住宅和公園。

警方在10月10日至12日期間，逮捕了嫌疑人，他們分別是34歲的舊金山居民麥克利蘭（Anders McLeland）、49 歲的舒拉爾（Matthew Schular）和37歲的詹姆斯（Joel James）。調查人員認為這些人分別是塗鴉別名 「Aspect」、「Urban 」和 「Ecks 」的幕後黑手。

警方表示，這些人在被捕前不久都被警方或目擊者發現用噴漆或麥克筆（permanent marker）污損財產。

舊金山市警察局局長（San Francisco Police Chief）史考特（Bill Scott）在一份聲明中說：「破壞他人財產並給我們的社區造成污點是沒有任何藉口的。希望犯下這些罪行的成年人有朝一日能學會以積極和有成效的方式發揮他們的創造力。」

警方說，麥克利蘭首先是在10月10日被捕的，當時在24街3300號街區附近巡邏的米慎站（Mission Station）警官目睹了他用麥克筆破壞一家公司的櫥窗。

第二天，Ingleside站的警官接到報警，稱San Jose 和St. Marys大道附近有人非法闖入，破壞Muni的財產。警方稱，嫌犯舒拉爾在開始破壞該地區時被一輛Muni輕軌車撞倒，儘管警之前他被「多次警告 」要求離開。

舒拉爾被拘留，並在當地醫院接受了醫療評估。

Southern Station的警官第二天在第10街500號街區附近逮捕了詹姆斯，警方稱他們在那裡目睹了詹姆斯在該地區積極地塗鴉他人財產。