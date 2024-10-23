我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

塗鴉污損他人財產 金山逮捕3男

編譯組／綜合報導
舊金山警方日前逮捕了三名被稱為 「多產 」塗鴉破壞者的男子，他們的標誌污損了全市的企業、住宅和公園。（取自X）
舊金山警方日前逮捕了三名被稱為 「多產 」塗鴉破壞者的男子，他們的標誌污損了全市的企業、住宅和公園。（取自X）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山警方日前逮捕了三名被稱為 「多產 」塗鴉破壞者的男子，據稱他們的標誌污損了全市的企業、住宅和公園。

警方在10月10日至12日期間，逮捕了嫌疑人，他們分別是34歲的舊金山居民麥克利蘭（Anders McLeland）、49 歲的舒拉爾（Matthew Schular）和37歲的詹姆斯（Joel James）。調查人員認為這些人分別是塗鴉別名 「Aspect」、「Urban 」和 「Ecks 」的幕後黑手。

警方表示，這些人在被捕前不久都被警方或目擊者發現用噴漆或麥克筆（permanent marker）污損財產。

舊金山市警察局局長（San Francisco Police Chief）史考特（Bill Scott）在一份聲明中說：「破壞他人財產並給我們的社區造成污點是沒有任何藉口的。希望犯下這些罪行的成年人有朝一日能學會以積極和有成效的方式發揮他們的創造力。」

警方說，麥克利蘭首先是在10月10日被捕的，當時在24街3300號街區附近巡邏的米慎站（Mission Station）警官目睹了他用麥克筆破壞一家公司的櫥窗。

第二天，Ingleside站的警官接到報警，稱San Jose 和St. Marys大道附近有人非法闖入，破壞Muni的財產。警方稱，嫌犯舒拉爾在開始破壞該地區時被一輛Muni輕軌車撞倒，儘管警之前他被「多次警告 」要求離開。

舒拉爾被拘留，並在當地醫院接受了醫療評估。

Southern Station的警官第二天在第10街500號街區附近逮捕了詹姆斯，警方稱他們在那裡目睹了詹姆斯在該地區積極地塗鴉他人財產。

舊金山

上一則

電動空中計程車規章出爐 聯邦力推

下一則

南加文化多樣性 吸引灣區華人遷居

延伸閱讀

NBA新賽季今晚開打 衛冕軍塞爾蒂克vs.尼克打頭陣

NBA新賽季今晚開打 衛冕軍塞爾蒂克vs.尼克打頭陣
NBA／葛瑞菲父子將見證詹姆斯父子連線 布朗尼：很瘋狂

NBA／葛瑞菲父子將見證詹姆斯父子連線 布朗尼：很瘋狂
NBA／不談兒子只談柯瑞 詹姆斯稱奧運合作是永生回憶

NBA／不談兒子只談柯瑞 詹姆斯稱奧運合作是永生回憶
2022紐約地鐵槍擊案 槍手上訴被駁回 維持無期徒刑

2022紐約地鐵槍擊案 槍手上訴被駁回 維持無期徒刑
NBA／湖人熱身賽 詹姆斯和兒子同時上場 締造歷史畫面

NBA／湖人熱身賽 詹姆斯和兒子同時上場 締造歷史畫面

熱門新聞

「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
舊金山警察委員會今年2月頒布政策，禁止警察利用輕度「託辭」攔截駕駛人，這項政策目標在減少警察攔截有色人種的次數。(取自舊金山警局臉書)

開出最多罰單 承認偽造族裔 舊金山警察自殺亡

2024-10-15 15:05
圖為9月28日NASA太空人從國際空間站拍到的彗星。（取自NASA官網）

肉眼可見的天文奇觀又出現 彗星迎來最佳觀測期

2024-10-15 19:41
根據「美國歷史飯店」的新名單，灣區擁有兩家全美最詭異的飯店。（取自Pexels）

舊金山灣區兩家飯店 躋身美國「最鬧鬼」名錄

2024-10-15 16:06
一名神經科醫生起訴洛斯蓋圖泰式餐廳Coup de Thai，稱該餐廳的龍珠開胃菜Dragon Balls灼傷了她的聲帶、食道和右鼻孔內側。（YouTube電視新聞截圖）

控辣椒傷聲帶、食道 加州聖荷西醫生告泰餐廳

2024-10-17 13:51

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔