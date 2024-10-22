著名Spirit Halloween 原來起源於灣區女裝店

美國目前有超過1500家萬聖節連鎖商店「Spirit Halloween」，隨著大型購物中心沒落，Spirit Halloween商店卻蓬勃發展。(取自Spirit Halloween臉書)

美國目前有超過1500家萬聖節 連鎖商店「Spirit Halloween」。這家改變10月31日萬聖節零售的突破性概念店，源自於灣區 一家女裝店。

「SFGATE」報導，這家商店最初名稱是「Spirit Women′s Discount Apparel」。商店重塑品牌經營，其實是開心的巧合。業主馬芙(Joe Marver)在1980年代初經營這家商店。當時，舊金山卡斯楚谷(Castro Valley)商業街生意並不忙碌。在一次生意不佳情況下，他把貨架上的休閒褲與襯衫推到一旁，增加一些萬聖節商品。第一次推出臨時佳節商品生意，在30天內就賣出10萬元商品。

馬芙告訴「舊金山觀察家報」，所有利潤都指向萬聖節。曾短暫嘗試過聖誕節商業模式，但因為競爭太過激烈而失敗。

曾有其他業主表達懷疑，一家每年只開業一個半月的季節性商店，如能維持整個公司運作？馬芙的策略很簡單。從2月開始，許多買家就開始訂購10月份的商品，商品推出需要一些對流行文化的預測與幸運。

每年5月，「Spirit Halloween」商店員工就開始尋找空店面，然後向房東 提出短期租賃建議。此舉被認為是雙贏：萬聖節商店獲得需要的空間，房東可在等待更永久租戶的同時、賺到租金。這種模式促使「Spirit Halloween」成為一個絕佳經濟模式。

不過，當經濟興盛、零售商繁忙時，Spirit Halloween商店反而苦於掙扎。1990年代末與2000年初，強勁美國經濟導致Spirit Halloween被擠出市場。馬芙接受「屋崙論壇報」採訪時表示，房東們當時寧願等待10年的租戶、而不短暫租用的萬聖節商店。

雖然Spirit Halloween發言人拒絕答覆關於公司如何找到零售空間的問題，但透露，明顯可見，隨著大型購物中心沒落，Spirit Halloween商店卻蓬勃發展。今年，該公司將開設開店以來史上數量最多的門市店。1993年僅在灣區開設10家門市，現已在全美擁有1525家門市店，公司還開放5萬個季節性職位、填補商店工作職缺。

令人傷心的是，原來的「Spirit Halloween」已消失蹤影，最初位在Santa Maria Avenue的商店已關閉，馬芙於1999年將店出售給Spencer′s Gifts。