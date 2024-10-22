日裔藝術家淺澤獲國家藝術獎章 家屬至白宮領獎

舊金山Ghirardelli Square的Andrea's 噴泉，就是淺澤的一項傑作 。(谷歌地圖)

已故日裔舊金山 藝術家淺澤(Ruth Asawa)2022年被宣布為國家藝術獎章的獲獎者之一。這是美國授予藝術家的最高榮譽。拜登總統於今年10月21日在白宮 頒發了這個大獎給她的後人。

舊金山紀事報報導，淺澤已於2013年去世，享壽87歲。她以其抽象的鋼絲懸掛雕塑（wire hanging sculptures）和眾多公共藝術項目而聞名，其中包括灣區的幾個重要公共噴泉。

她的孫兒韋沃卡（Henry Weverka）在前往白宮參加儀式的途中接受了紀事報的採訪。 他說：「祖母是第一代日裔美國人，出生於洛杉磯外圍的移民農民家庭。她在大蕭條時期長大，16歲時，由於她的日本血統，在二戰期間被美國政府強行關入拘留營。儘管如此，淺澤始終認為自己是美國藝術家。」

韋沃卡引用了他祖母後來回憶家人被拘留的經歷：「我對所發生的事情沒有怨恨。我不責怪任何人。有時候，美好是從逆境中誕生的。如果沒有被拘留，我就不會成為今天的我。而我喜歡現在的自己。」

淺澤的女兒拉尼爾(Addie Lanier) 代表淺澤領取了獎章，出席的親友包括韋沃卡、淺澤的兒子拉尼爾(Paul Lanier) 以及淺澤畫廊的卓納(David Zwirner)和萊布(Jonathan Laib)。

灣區歷屆國家藝術獎章得主包括畫家迪本科恩(Richard Diebenkorn，1991年) 和蒂博(Wayne Thiebaud，1994年)、建築師哈普林(Lawrence Halprin，2002年) 和演員莫雷諾(Rita Moreno，2009 年)。

淺澤在1948年墨西哥之行中觀察到的籃子編織技術得到啟發，開始製作環線雕塑（looped-wire sculptures），這些雕塑成為她在北卡羅萊納州黑山學院（Black Mountain College）讀書時的標誌。她此前曾在密爾瓦基州立師範學院學習，但由於她的日本血統而沒有獲得學位。

1998年，她在完成文學學士攻讀之後的52年，終於獲得學位的文憑。她與丈夫拉尼爾（Albert Lanier）是在黑山學院認識的，她創作的許多最著名的作品，是於他們舊金山諾伊谷（Noe Valley）的家中她的工作室裡完成的。