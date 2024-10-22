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紀事報民調：羅偉民意支持度飆升 有望擊敗布里德

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山紀事報最新民調顯示，羅偉（中）選民支持度大幅上升，有望擊敗現任市長布里德（左一）當選市長。（電視新聞截圖）
舊金山紀事報最新民調顯示，羅偉（中）選民支持度大幅上升，有望擊敗現任市長布里德（左一）當選市長。（電視新聞截圖）

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）委託進行的最新民調，舊金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie）的選民支持度大幅上升，有望擊敗現任市長布里德（London Breed）。

這項於10月15日和16日進行的最新民調顯示，約23%的潛在選民將羅偉列為他們的市長首選，與布里德獲得的24%不相上下。其他候選人的首選得票率與羅偉、布里德相去甚遠。議長佩斯金（Aaron Peskin）獲得18%，麥法恩14%，議員安世輝5%，共和黨華裔候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou）僅獲得2%。

不過，如果將選民的第二、三、四、五順位考慮進去（舊金山市長選舉採取複選排名制），羅偉在最終計票以56%對44%領先布里德，顯示羅偉在這場選戰中的贏面變大。

紀事報8月進行的民調顯示，羅偉很難獲得和布里德與麥法恩（Mark Farrell）一樣多的首選票。不過，這項民調發現，麥法恩的選民支持度降幅明顯，首選票比例從8月的20%降到14%，是所有候選人中變化最大。

民調公司Sextant Strategies & Research總裁布朗（Jonathan Brown）說：「在前兩次民調中，布里德的選民支持度有所上升，但隨著選舉開始成形，人們真正開始關注這座城市未來四年可能的發展，布里德的勢頭就減弱了，代表羅偉和其他市長候選人的競選廣告起了作用。」

紀事報指出，在選舉前最後幾周，這些支持度排名仍可能發生變化，因為還有約13%的選民尚未做出決定。

紀事報表示，這項最新民調顯示，如果麥法恩在複選排名制中被淘汰，他的大部分選票將流向羅偉。支持佩斯金的選民也較有可能選擇羅偉為第二順位，如此一來，羅偉當選市長的可能性就更大。

紀事報分析，如果選民最終票數集中到羅偉和布里德身上，布里德可能需要更多佩斯金和麥法恩的選民將她排在羅偉之前，她才有機會勝出。

羅偉的競選活動和支持他的獨立委員會已經為他籌得超過1500萬元資金，是舊金山市長候選人有史以來籌到的最高金額，其他約800萬元來自羅偉本人，其餘來自支持他成為舊金山改革者的投資人和科技大亨。

民調 舊金山 投資

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