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舊金山日本城復甦 第2季銷售稅比疫前增17%

編譯組／綜合報導
舊金山日本城經濟復甦明顯，今年第二季度銷售稅收入比2019年同期高出17%。(圖取自KOHO Creative Hub臉書)
舊金山日本城經濟復甦明顯，今年第二季度銷售稅收入比2019年同期高出17%。(圖取自KOHO Creative Hub臉書)

舊金山日本城(Japantown)經濟復甦，目前榮景與新冠疫情最嚴重時相比，差距甚遠，當時商場因大量空置與關閉而苦於掙扎。反觀現在，今年4至6月期間，日本城銷售稅收入比2019年同期，高出17%。

「舊金山標準報」報導，舊金山今年4至6月期間，僅有兩個地區的銷售稅增加：日本城與普西歐(Presidio)。田德隆(Tenderloin)地區同時期的銷售稅，則下降68%。

無法確定日本城重返繁榮的原因，商業主理論多樣化，從社區的青年友善活動到安全感。但是，樂觀背後也有對未來的焦慮，不知道這波浪潮可延續多久。

不過，與舊金山其他地區的低迷、陰鬱與空蕩蕩商場空間相較，日本城顧客絡繹不斷，對商場業主來說，是件好事。鄰近地區的便利公共交通系統，加上遠離市中心的吸毒與落沒，促使日本城成為舊金山與來自其他地點遊客的首選。

日本城的歷史文化與購物中心專賣店，也深具吸引力，還有種類繁多的亞洲美食。商場每家商店客群不斷，場面與三年前購物中心狀況，形成鮮明對比，當時由於疫情導致停業，有超過10家商店因難以維持成本而關閉。

非營利日本城藝術組織「Koho」執行主任加賀美(Susie Kagami)表示，擔憂有更多傳統日本零售商，沒能從最近客群獲益，希望可引進真正日本企業並支持日裔美人企業家。她的目標是支持教育、社區建設，以及日本人與日裔美人對身分認同與傳統的對話。

舊金山日本城是美國最古老的日本城，商人們擔心，新開發項目會再次擾亂商業發展並打破成長周期。日本城社區福利執行主任堀切(Grace Horikiri)表示，大家都自新冠疫情中恢復，並重新站起來，銷售額增長，現在又需要面臨協助商家在未來改變環境下生存。

加賀美認為，維護日本城靈魂的一項策略，是鼓勵年輕日裔美人融入社區，並創辦自己企業。年輕業主岡垣(Kenny Okagaki)2022年4月實現自己兒時夢想，在日本城開設一家商店，他說，確保日本城現在與未來蓬勃發展的最好方法，就是支持商家、加入社區組織與籃球聯賽，參加節慶並擔任義工，確保正向發展。

日本 舊金山 日裔

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