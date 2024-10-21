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屋崙凱勒山火70%受控 部分疏散人員返家

編譯組／綜合報導
凱勒山火發生時，580公路附近社區冒出濃煙。（路透社）
凱勒山火發生時，580公路附近社區冒出濃煙。（路透社）

消防隊員已經基本撲滅了屋崙山區（Oakland hills）的凱勒大火（Keller Fire），一些疏散人員已於19日晚上返回家中。但消防隊員仍留在現場，撲滅熱點並監測可能的火災。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據加州消防廳消息，截至20日上午，火勢已得到約70%的控制。消防人員仍在努力撲滅火區的熱點。

屋崙消防隊長卡文頓（Damon Covington）19日表示，住在屋崙Campus Drive的居民，當天晚上8時之後可以回家。居住在Rifle Lane和Altura  Place之間的居民的疏散令仍然有效。這些地區毗鄰持續存在的熱點地區。

卡文頓大約19日下午6時告訴紀事報記者，火勢的控制「明顯好得多」。但他表示，消防隊員在現場過夜，並持續到20日。他們將砍伐可能威脅房屋的桉樹，並努力確保火災不會重燃。

「我們還有很多工作要做，」卡文頓說。 「我們不想假設它已經消失，然後回來又被重新點燃。」

凱勒大火於18日下午1時左右開始。當時強風將餘燼吹進了580號州際公路，附近並向東蔓延至紅杉崗（Sequoyah Heights）社區。大火促使數百人撤離並暫時關閉了高速公路。下午4時左右，消防隊員阻止了火勢繼續蔓延，兩棟房屋受損，13畝土地被燒焦。超過200名消防員參與撲滅這場大火。

屋崙火場附近居民正在觀看消防員滅火。（美聯社）
屋崙火場附近居民正在觀看消防員滅火。（美聯社）

根據屋崙市的疏散地圖，截至周六，凱勒大道以北的 紅杉崗社區、卡巴洛山（Caballo Hills）和列治蒙特（Ridgemont）社區的部分地區已發出疏散令。先前針對周邊地區的一些疏散命令已被取消。

卡文頓說：「雖然我們希望每個人都能回到自己的家中，但我們不想讓他們再次受到傷害。 我們的社區仍然面臨很多威脅。」

這次火災是在山火危險的條件下發生的，包括大風、低濕度和乾燥的植被。周六，隨著夜間相對濕度增加和風速降低，情況有所改善。周四對灣區和中央海岸大部分地區發布的紅旗警告於下午5時到期。國家氣象局表示，周六離岸陣風已減弱至警告標準以下。但氣象部門表示，預計該地區的乾燥天氣將持續到下周初。

19日早上，該地區的空氣品質被評為良好，但山另一側的莫拉卡（Moraga）和奧倫達（Orinda）郊區的居民報告稱，聞到了內陸風吹來的煙味。當天早上，山上的空氣有些朦朧。

柏克萊官員在19日上午取消了對於山區的疏散建議。他們曾敦促居民周五晚上離開該地區，以應對高度火災危險。

凱勒火災喚起了人們對1991年屋崙山火災的回憶。那場火災也是在10月中旬，造成25人死亡、150人受傷，並燒毀3000多所房屋。卡文頓說，這兩起火災在許多方面都很相似。兩起火災都在高速公路附近引發，並蔓延到附近的社區，原因是該地區繁盛的高度易燃的桉樹助長了火災。

但與33年前的火災相比，這次消防隊員的應對準備要充分得多。卡文頓說，周五火災發生前，消防隊員已經在山上巡邏。火災發生後不久，來自灣區各地和該州加州消防隊的工作人員迅速加入了當地團隊。

卡文頓說：「我們在全縣範圍內組建了一支突擊隊，準備在火勢真正開始蔓延之前，在火勢尚處於萌芽階段就撲救。」

火災震央位於屋崙動物園以北約2哩、梅里特學院（Merritt College）東南2哩處，但大火似乎並未影響這兩個地方。

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