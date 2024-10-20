我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

加州9月增1.5萬就業 灣區貢獻近半

編譯組／綜合報導
加州就業發展部門最新報告，灣區9月就業率成長貢獻加州近一半的成長數量。(取自加州就業發展部門官網)
加州就業發展部門最新報告，灣區9月就業率成長貢獻加州近一半的成長數量。(取自加州就業發展部門官網)

新報告顯示，灣區在今年9月產生數千個職位，強勢招聘成長，足以占據加州上個月所有就業成長的近一半就業機會。

「聖荷西信使報」報導，加州就業發展部門(Employment Development Department，簡稱EDD)18日報告指出，灣區主要三個大都會區包括南灣、東灣與舊金山-聖馬刁地區，9月皆增加就業機會。繼8月增加1400個職務之後，9月份灣區共增加了6700個工作。

巴洛阿圖「加州經濟持續研究中心」主任李維(Steve Levy)表示，就業方面帶來好消息，較低利率與通膨緩和可促進未來經濟正面發展。

灣區9月份的就業成長表現，與今年夏天就業成長微弱增長趨勢，形成強烈對比。

根據加州勞工部門報告，今年9月舊金山-聖馬刁地區增加了2800個工作機會、東灣增加2500個職位、南灣增加200個工作。

州政府公布，加州9月新增1萬4700個就業機會，灣區新增工作就占了近半數。加州上個月的就業成長，遠低於今年截至9月的一年內、創造2萬2100個工作機會的平均水平。

莫瑞斯律師事務所(Duane Morris law firm)就業律師、加州EDD前主任貝尼克(Michael Bernick)表示，加州就業成長數字在過去4個月持續下降，成長相當疲弱，灣區9月份的就業機會、幾乎占全加州新增工作職務的46%。

總部位在聖荷西的智庫「矽谷合資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)表示，灣區保持穩定，長期方向是持續成長，儘管科技業裁員持續發生。

全加州失業率維持在5.3%。自2022年8月達到3.8%歷史低點以來，加州失業率一直上升。

「灣區經濟研究所」執行主任貝利薩瑞奧(Jeff Bellisario)警告，儘管灣區就業機會增加，但並不一定處於強勢狀態，需要連續數月實現有意義的就業成長，才能真正相信經濟正在回歸成長模式。

灣區及其三個主要都會區，與疫情封鎖之前情況比較，灣區就業機會比2020年2月職務總數，減少5萬1300個。

其中，東灣增加3700個工作機會，南灣減少6000個，舊金山-聖馬刁地區是主要工作機會疲弱地區，就業缺口高達4萬6000個。

貝利薩瑞奧認為，灣區在疫情後的復甦，仍有很大空間需彌補。其他專家則分析，灣區還需一段時間因應經濟成長不平衡問題，儘管人工智慧大舉宣揚技術發展，但現尚未知人工智慧公司、是否可創造大量就業機會。

就業 灣區 加州

上一則

世界日報銀髮樂齡生活展開鑼 理財保健資訊多

下一則

銀髮樂齡生活展大抽獎 頭獎得主梁頌祝

延伸閱讀

「爸爸救我」AI仿聲騙局 加州男失2萬5000元

「爸爸救我」AI仿聲騙局 加州男失2萬5000元
暴雨後能淘金 加州「含金量」仍居全美之冠

暴雨後能淘金 加州「含金量」仍居全美之冠
灣區影劇業培養創作人才 要打造屋崙成北加好萊塢

灣區影劇業培養創作人才 要打造屋崙成北加好萊塢
加州逾半家庭房貸重 3成租客一半收入繳租

加州逾半家庭房貸重 3成租客一半收入繳租
反聖嬰現象 加州秋季出現機率降至60%

反聖嬰現象 加州秋季出現機率降至60%

熱門新聞

「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
接受調查的灣區居民中有47%表示，他們希望在未來幾年內搬出該地區。示意圖。（記者周喆／攝影）

舊金山灣區生活負擔重 47%居民想離開

2024-10-14 14:02
舊金山警察委員會今年2月頒布政策，禁止警察利用輕度「託辭」攔截駕駛人，這項政策目標在減少警察攔截有色人種的次數。(取自舊金山警局臉書)

開出最多罰單 承認偽造族裔 舊金山警察自殺亡

2024-10-15 15:05
根據「美國歷史飯店」的新名單，灣區擁有兩家全美最詭異的飯店。（取自Pexels）

舊金山灣區兩家飯店 躋身美國「最鬧鬼」名錄

2024-10-15 16:06
圖為9月28日NASA太空人從國際空間站拍到的彗星。（取自NASA官網）

肉眼可見的天文奇觀又出現 彗星迎來最佳觀測期

2024-10-15 19:41
一名神經科醫生起訴洛斯蓋圖泰式餐廳Coup de Thai，稱該餐廳的龍珠開胃菜Dragon Balls灼傷了她的聲帶、食道和右鼻孔內側。（YouTube電視新聞截圖）

控辣椒傷聲帶、食道 加州聖荷西醫生告泰餐廳

2024-10-17 13:51

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行