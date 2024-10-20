加州9月增1.5萬就業 灣區貢獻近半

加州就業發展部門最新報告，灣區9月就業率成長貢獻加州近一半的成長數量。(取自加州就業發展部門官網)

新報告顯示，灣區 在今年9月產生數千個職位，強勢招聘成長，足以占據加州 上個月所有就業 成長的近一半就業機會。

「聖荷西信使報」報導，加州就業發展部門(Employment Development Department，簡稱EDD)18日報告指出，灣區主要三個大都會區包括南灣、東灣與舊金山-聖馬刁地區，9月皆增加就業機會。繼8月增加1400個職務之後，9月份灣區共增加了6700個工作。

巴洛阿圖「加州經濟持續研究中心」主任李維(Steve Levy)表示，就業方面帶來好消息，較低利率與通膨緩和可促進未來經濟正面發展。

灣區9月份的就業成長表現，與今年夏天就業成長微弱增長趨勢，形成強烈對比。

根據加州勞工部門報告，今年9月舊金山-聖馬刁地區增加了2800個工作機會、東灣增加2500個職位、南灣增加200個工作。

州政府公布，加州9月新增1萬4700個就業機會，灣區新增工作就占了近半數。加州上個月的就業成長，遠低於今年截至9月的一年內、創造2萬2100個工作機會的平均水平。

莫瑞斯律師事務所(Duane Morris law firm)就業律師、加州EDD前主任貝尼克(Michael Bernick)表示，加州就業成長數字在過去4個月持續下降，成長相當疲弱，灣區9月份的就業機會、幾乎占全加州新增工作職務的46%。

總部位在聖荷西的智庫「矽谷合資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)表示，灣區保持穩定，長期方向是持續成長，儘管科技業裁員持續發生。

全加州失業率維持在5.3%。自2022年8月達到3.8%歷史低點以來，加州失業率一直上升。

「灣區經濟研究所」執行主任貝利薩瑞奧(Jeff Bellisario)警告，儘管灣區就業機會增加，但並不一定處於強勢狀態，需要連續數月實現有意義的就業成長，才能真正相信經濟正在回歸成長模式。

灣區及其三個主要都會區，與疫情封鎖之前情況比較，灣區就業機會比2020年2月職務總數，減少5萬1300個。

其中，東灣增加3700個工作機會，南灣減少6000個，舊金山-聖馬刁地區是主要工作機會疲弱地區，就業缺口高達4萬6000個。

貝利薩瑞奧認為，灣區在疫情後的復甦，仍有很大空間需彌補。其他專家則分析，灣區還需一段時間因應經濟成長不平衡問題，儘管人工智慧大舉宣揚技術發展，但現尚未知人工智慧公司、是否可創造大量就業機會。