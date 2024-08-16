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金山市長候選人羅偉 反對關閉海傍公路 批市府背叛民意

記者劉先進／舊金山報導
角逐金山市長的候選人羅偉（Daniel Lurie），15日聯合王健強等社區居民舉行記者會，反對關閉公路，認為此舉是背叛民意。（記者劉先進／攝影）
角逐金山市長的候選人羅偉（Daniel Lurie），15日聯合王健強等社區居民舉行記者會，反對關閉公路，認為此舉是背叛民意。（記者劉先進／攝影）

家住47街的華裔市民王健強（Kent Wong）反對舊金山可能關閉海傍公路(Great Highway)，平時他去德利市（Daly City）的華人超市買菜，途經公路很快到達，如果真的封閉，他要多花25到40分鐘，且更多車輛因繞行經過門前，附近常有長者外出，預計帶來極大的安全隱患。

市長候選人羅偉（Daniel Lurie）15日聯合王健強等社區居民舉行記者會，反對關閉公路，認為此舉是背叛民意，是市政廳功能失調的寫照。

疫情以來，海傍大道實施「平時通行周末禁車」的臨時管理，隨後，在市長布里德(London Breed)和殷嘉立等五位市議員的支持下，將關閉公路、最終永久無車化的提案交由選民11月公投。但不少市民反對，日落區居民甚至駕駛百輛車抗議。

居民Tony Lee說，海傍公路是日落區和列治文區的生命線，如有緊急情況，會有車輛跨區增援。因為封路，附近道路更堵塞，會影響救援。居民海爾（David Heller）說，如果真的關閉，將傷害很多列治文居民，如今的經濟無法承擔關閉，市長、殷嘉立和民意作對。「每個人都要站出來投票。如果你真的跟著金錢走，就是地產商的遊戲，他們不在乎傷害我們居民。」

王健強表示，海傍大道是主幹道，平時他開車到德利市的超市購物，頗為快速。一旦關閉，需要繞行，要多花25分鐘；若堵車，就要多出40分鐘。屆時會有更多車輛繞行門前道路，附近長者不少，行動較慢，車多且快速，路面危險。

競選團隊表示，羅偉是首個反對關閉公路的市長候選人。羅偉說，他很喜歡公園，也支持創造更多的開放空間，加強海岸通道。本人在金山有開發綠地的歷史，比如發展海灣獵人角的印度盆地公園（India basin park），社區外聯一直是這些工作的中心。但11月投票中的這項提案並非新公園，而是一條道路的關閉。目前沒有找到任何資源支持這項耗資巨大的工作。更重要的是，市長和金山領導層，背叛了選民。他們曾向社區承諾將完成一項關閉道路試點項目，以評估交通影響。試點本應持續到2025年12月，還有一年半的時間，但工作沒有完成，卻將一項重大的土地使用決策列入選票。「

具有諷刺意味的是，就在大陪審團報告後幾天，就做出如此決定。這不是領導力，是市政廳功能失調的寫照。也是金山的寫照。為什麼我們要縮短達成的妥協？」

羅偉說，基於這些原因，他不會支持這項投票提案，他也強調，自己將是一位傾聽並代表所金山人需求的市長，一位信守諾言的市長。

華人王健強反對關閉海傍公路，認為此舉造成安全隱患。（記者劉先進／攝影）
華人王健強反對關閉海傍公路，認為此舉造成安全隱患。（記者劉先進／攝影）
圍繞海傍公路關閉、永久無車化的提案，在金山社區爭議頗大。（記者劉先進／攝影）
圍繞海傍公路關閉、永久無車化的提案，在金山社區爭議頗大。（記者劉先進／攝影）

投票 華人超市 疫情

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