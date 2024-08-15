專門幫助客戶還卡債 市值8.5億「Tally」金融科技公司倒閉

市值8.5億元舊金山金融科技公司Tally 在資金耗盡後宣布倒閉裁去所有員工。（取自Google Map）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，專門幫助客戶管理和償還信用卡 債務的舊金山金融科技公司Tally在資金耗盡後已停止運營。

創始人兼首席執行長布朗（Jason Brown）周一（12日）在LinkedIn上發文宣布：「這不是我們希望看到的結果。但在探索了所有選項後，我們無法獲得繼續運營所需的資金。」他稱做出這個決定「令人悲傷和艱難」。

Tally成立於2015年，旨在幫助人們管理信用卡，並通過低息貸款 減少高息債務。PitchBook對該公司的估值為8億5500萬元，擁有183名員工。

「在過去的九年裡，我們有幸幫助無數人管理和償還了數十億元的債務，減輕了他們的壓力，使他們有能力重新掌控自己的財務未來，」布朗寫道，「我們把用戶的成功當作自己的成功來慶祝，並抓住一切機會根據他們的需求進行創新。」

今年4月，Tally突然轉向，停止了消費者應用，專注於B2B服務。據最先報導Tally關閉消息的TechCrunch網站報導，該公司聲稱已與一家「擁有5000多萬用戶的大型消費類上市公司」建立了合作夥伴關係，但從未透露該合作夥伴的名稱。

布朗表示：「雖然這是Tally的終結，但希望這不是我們使命的終結，人們對真正能幫助到他們的金融工具的需求一如既往地迫切。我希望始於Tally的工作能夠激勵到其他人，並對那些管理債務的新理念和新方法做出影響。」