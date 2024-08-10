Safeway前保安經理提告遭非法解雇 求償2000萬元

桑托斯(Oscar Santos)在LinkedIn上的照片。（翻攝LinkedIn）

連鎖超市Safeway的前任保安經理向法院提出2000萬元民事訴訟，指控新上司找藉口將他開除。他把店裡熟食部的炸雞和三明治給前來處理扒竊案的警察，他查辦扒竊的手法又比較嚴厲，他認為新上司是蓄意把他攆走。

加州 近年來零售盜竊大幅升級，歹徒根本沒有畏懼，昂首挺胸的走進店裡，把一堆商品放進幾個大袋中，坦然邁步走出店門。多數商店的經理要員工不要阻擋歹徒，以免員工受到傷害，這種作法無形中更鼓勵了盜竊之風。

33歲的桑托斯(Oscar Santos)在Safeway擔任保安有11年之久，他最後成為保安經理(security manager)，管轄北加州、內華達州西北部以及夏威夷 分店的「損失預防」(loss-prevention)作業。有人到分店扒竊被他看見的時候，他會設法把嫌疑犯留住，有時甚至給他們戴上手銬，有些分店的經理不同意他這樣的作法。

接著他會打電話叫警察，他表示過去的上司准許他把熟食部的炸雞和三明治，拿一些去慰勞前來辦案的警察，多少年來這都是食品業與甜甜圈業的慣例。在桑托斯於6月28日於舊金山 高等法院(San Francisco Superior Court)呈遞的「非法解雇」(wrongful termination)訴訟文件指出，去年接近年底的時候，他在舊金山米慎街與第30街交口處的分店，照例把分店裡的炸雞和三明治拿去慰勞辦案的警察，結果有一名員工向上級投訴。

這時他的舊上司已經去世，新上司不同意他拿食物慰勞警察的作法，先將他停職。兩個星期之後他接到公司的信，表示因為他違反公司的政策，他已被辭退了，但沒有具體說明是犯了什麼錯。

一名舊金山市警局的警察，曾經在2022年及2023年跟桑托斯合作過十多次，他確認桑托斯有時會拿店裡的食物慰勞警察，他很感謝桑托斯的好意。桑托斯表示，在他11年的工作期間，至少替Safeway攔住了價值100萬元的商品被偷。