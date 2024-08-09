紅燈右轉常釀車禍 舊金山擬全市禁止 交通局董事會下月裁定

舊金山擬全市禁紅燈右轉。（記者李怡╱攝影）

舊金山 紅燈右轉事故占所有傷害事故的2.5%，卻占行人或自行車事故的20%。去年市議會全面通過全市路段「紅燈禁右轉」禁令。交通局董事會日前表決，將於下月做出裁定是否開始施行。

在全國各州「紅燈右轉」(right-on-red)是基本交通規則。但多因司機加速右轉，容易引起車禍，造成對過街行人和騎行者的傷害。因此舊金山決定制止。

「紅燈右轉」最早僅限加州 和其他西部州。直到1970年代，美國因應阿拉伯國家石油 禁運與配給，全力倡導節約用油，「紅燈右轉」規則快速普及到各州，旨在避免右轉車在紅燈亮起時怠速耗油。

到了1975年，國會通過「能源政策和節約法案」(Energy Policy and Conservation Act)，將紅燈右轉列入其中一項條款。各州想要獲得聯邦能源援助必須在符合最大安全的前提下，允許紅燈右轉，加速全美各州制訂「紅燈右轉」規則。

舊金山包括米慎區和田德隆區以北路段，已成為全市第一個禁止紅燈右轉的道路。之後預計會從海濱漁人碼頭直到內陸Geary大道均實行右轉禁令。

舊金山交通局數據顯示，全市1300個路口，已被禁右轉的有三分之一，有2.5%涉及行人受傷的車禍是因紅燈右轉所致。

舊金山市議員陳詩敏在今年初提出，促請市府律師起草法案，優先授權實施交通零死亡願景（Vision Zero）計畫，緊急改善市區車禍頻發路段的交通基礎設施。

陳詩敏表示，在過去五年，舊金山市交通事故死亡人數大幅增加，要採取一系列的交通設施改進。她說，要求縣交通局（CTA）進行審計，去了解目前市內交通局改善措施的及時性和財務預算。

為了督促交通部門加速改交通基礎設施的改進，陳詩敏要求市府律師起草法案，授權緊急宣言，將完成舊金山市交通意外死亡「零願景」放在優先位置，盡快改善高風險地區，以及事故頻發地帶的設施。這項立法反映了舊金山市交通所面臨改進的迫切。

華裔市民劉盺表示，禁止紅燈右轉也不是解決所有交通隱患的萬能鑰匙，但肯定會減少市內十字路口行人和汽車相撞的事故。目前除了美國之外，多數國家不允許紅燈右轉。