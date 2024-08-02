我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

加大總校長德雷克宣布明年夏天卸任 將重執教鞭

編譯組／綜合報導
在執掌加州大學五年之後，加大總校長德雷克周三宣布，他將於明年夏天卸任。（電視新聞截圖）
在執掌加州大學五年之後，加大總校長德雷克周三宣布，他將於明年夏天卸任。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州大學（University of California）總校長德雷克（Michael Drake）7月31日宣布，在執掌加州大學五年之後，他將於明年夏天卸任。他的大部分職業生涯都在加大度過，包括曾在舊金山加大（UCSF）任教超過25年。

德雷克是加州大學首位非裔校長，也是首位擔任這一職位的眼科醫生，自2020年7月以來一直領導著這個擁有10個校區、28萬名學生、6個醫療中心和3個國家實驗室的大學系統。

74歲的德雷克在一封致員工的公開信中說，他計畫在重返教職前休假一段時間。作為眼科教授，他在舊金山加大醫學院、河濱加大（UC Riverside）醫學院和爾灣加大（UC Irvine）醫學院任教。

州長紐森（Gavin Newsom）稱讚德雷克擴大了進入加州大學系統的機會，並在2020年疫情肆虐時有遠見地領導了大學。

在宣布德雷克離任時，加大校方提到了他的許多成就，稱讚德雷克在創建為加州原住民支付州內學雜費的加大原住民機會計畫（UC Native American Opportunity Plan）中發揮的作用，並稱讚他擴大了代表性不足（underrepresented）的學生群體的入學率，這些學生占本科生入學率的32%。

加州大學的數據顯示，德雷克到任時，非洲裔、原住民、拉丁裔和太平洋島民在本科生中的比例不到30%。

哈馬斯於10月7日對以色列發動的襲擊以及以色列隨後在加沙發動的戰爭引發了學生抗議，在洛杉磯、爾灣和聖地牙哥加大（UC San Diego），今年春季還發生了暴力事件並逮捕了抗議學生。所有這些都給個所大學和德雷克帶來了無與倫比的領導力挑戰。

加州大學稱讚德雷克幫助平息了整個系統的騷亂，在全校範圍內設立了民權辦公室（Office of Civil Rights），並在過去幾年中制定了全面的安全計畫。

2022年和2023年初，德雷克在柏克萊的住所遭到破壞，有人跳過價值34萬1000元的安全柵欄，砸碎窗戶，並塗上「種族主義」的塗鴉。但是，校董會拒絕於花費1300萬元在附近的比德蒙（Piedmont）為德雷克另建一處住所，並將其遷往那裡的提議。

本周三，加大董事會（UC Board of Regents）主席賴利（Janet Reilly）感謝德雷克，並稱他將給本校留下持久的影響和鼓舞人心的遺產。萊利表示，加州大學將在全國範圍內物色新校長。

加州大學 原住民 舊金山

上一則

紐森撥款9400萬 推動補充住房

下一則

金山立法禁房東用AI訂價 寫全美首例

延伸閱讀

拜登與內唐亞胡通話 誓言捍衛以色列安全、抵抗伊朗報復

拜登與內唐亞胡通話 誓言捍衛以色列安全、抵抗伊朗報復
加大總校長德雷克 明年夏天卸任 離職後將重執教鞭

加大總校長德雷克 明年夏天卸任 離職後將重執教鞭
黎巴嫩緊張 美籲勿前往、澳洲促公民離開

黎巴嫩緊張 美籲勿前往、澳洲促公民離開
專家：美國在中東權力真空 激化衝突

專家：美國在中東權力真空 激化衝突
路透：伊朗召集代理人團體 商討如何報復以色列

路透：伊朗召集代理人團體 商討如何報復以色列

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」