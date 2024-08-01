消防員提前3年退休？金山選民11月決定

舊金山消防局長尼科爾森（左）是一名乳腺癌倖存者，也是舊金山消防員癌症預防基金會的前董事會成員。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 選民將在11月決定，是否將全市消防員的退休 年齡從58歲提前至55歲。由於消防員經常接觸有毒煙霧、化學物品等原因，該職業有著較高的患癌症 或死亡的風險，降低退休年齡被認為是保護消防員健康的舉措。

這項提議需要超過半數選民的通過。若被批准，在2012年1月6日受雇的消防員將有機會提前退休，享受更多福祉。

市議員司嘉怡（Catherine Stefani）是支持將該舉措列入選票的市議員之一。她在市議會上說：「我們需要解決，那些勇敢的消防員無法接受的高癌症發病率問題。」

司嘉怡表示，在過去不到20年的時間裡，舊金山消防局有超過300名消防員死於癌症，且有200名現役或退休消防員正在接受癌症治療和索賠。此外，女性消防員的乳腺癌發病率是全國平均水平的六倍。

根據市議會展示的數據，2024年舊金山消防局約有1800個職位，其中有1600名為前線消防員。司嘉怡說：「為舊金山服務的一生，不應該以癌症作鬥爭而結束。為了減少接觸致癌物和其他有害物質的機率，我們應該減少消防員的在崗時間。」

該修正案計畫在2026年增加1020萬的就業稅（Employer Contributions），到2040年增至2120萬元。儘管舊金山市府在未來兩個財年將面臨7.99億元的財政斥資，但司嘉怡堅持認為，降低消防員退休年齡有助於保護他們的健康。「保護消防員免受癌症和其他健康併發症，並不存在任何爭議。」

近日，舊金山消防局長尼科爾森（Jeanine Nicholson）以「不可預見的醫療問題」的原因，宣布將在8月底退休。尼科爾森是一名乳腺癌倖存者，也是舊金山消防員癌症預防基金會的前董事會成員。