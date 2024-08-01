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灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區目前正處於夏季新冠疫情的高峰期，民眾檢測陽性率攀升至30個月來的新高，住院率也達到自今年3月以來的最高點。因此，一些高風險民眾接受傳染病專家的建議，不等9月才接種新版疫苗，而是現在就接種。

然而，民眾發現，新冠疫苗現在並非想打就有得打，而是一劑難求。60多歲的灣區居民羅勃茲（Roberts）本月在柏斯菲卡（Pacifica）的Walgreens預約接種疫苗，卻在接種前一天接到藥房來電，告訴她疫苗已無庫存。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，這是由於現有疫苗供應量不斷減少的緣故。

紀事報指出，Walgreens是灣區少數幾家不再提供2023-2024年版新冠疫苗的主要提供者之一。Walgreens發言人表示，新版疫苗將在幾周內推出，他們的連鎖店已開始退回未使用過的舊疫苗，但未透露是什麼原因。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這個現象可能是因為有一群人今年春季沒有接種疫苗，但等到現在接種，或者是免疫功能嚴重低下的人接受了醫師的建議，每三個月就接種一次疫苗，但這是少數。」

灣區最大醫療服務提供者之一凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的發言人桑金（Karl Sonkin）表示，因為供應量有限，他們也已停止提供疫苗給會員。因此，現在想接種疫苗的凱瑟會員可能必須到凱瑟系統外的供應處接種，但其保險可能不會給付。

凱瑟醫院發出聲明說：「由於2023-2024年版疫苗供應量有限，我們這個夏季不會再定期提供新冠疫苗。在2024-2025年版的新疫苗於9月上市後，我們將恢復所有年齡層的疫苗接種服務。」

舊金山衛生局表示，藥房疫苗供應不足的原因之一是輝瑞6月時停止了2023-2024年版疫苗的出貨，而且一些現有疫苗可能已經過期，部分藥房也正在等候新疫苗到貨。

根據紀事報的查詢，灣區一些疫苗供應者仍有存貨，包括舊金山加大醫院（UCSF Health）和多家沙特醫療（Sutter Health）院所。

疫苗 灣區 舊金山

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