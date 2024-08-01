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11月地方選舉 華裔候選人僅11區市議員賴天宸獲民主黨中委會背書

記者李怡／舊金山報導
民主黨日前宣布了2024年11月舊金山地方選舉該黨背書的候選人名單，其中華裔候選人鮮少獲得背書。（記者李怡／攝影）
民主黨日前宣布了2024年11月舊金山地方選舉該黨背書的候選人名單，其中華裔候選人鮮少獲得背書。（記者李怡／攝影）

舊金山民主黨中央委員會（DCCC）上周宣布了2024年11月地方選舉該黨背書的候選人名單，其中華裔只有第11區市議員賴天宸（Michael Lai）獲得背書。在市長與市議員競選席位中，溫和派候選人得到背書。

由民主黨中央委員會（DCCC）發布的這份候選人背書名單，是由委員會成員投票表決選出。其中市長候選人選擇支持了現任市長布里德，無第二背書。其他四位候選人包括市議長佩斯金（Aaron Peskin）、市議員安世輝（Ahsha Safai）、前市長麥法恩（Mark Farrell），非營利組織創始人羅偉（Daniel Lurie）均未獲得支持。

2024年舊金山奇數選區的市議員需重新參選。在民主黨中央委員會選出的市議員背書名單中，溫和派候選人得到支持，如第一區市議員候選人、DCCC成員邁珍（Marjan Philhour）獲背書，現任市議員陳詩敏（Connie Chan）未被選中。第三區市議員候選人李爾德（Danny Sauter）獲背書，華裔黎慧心未被選擇。第五區候選人馬百樂（Bilal Mahmood）獲背書，現任市議員潘正義（Dean Preston）未獲背書。第七區現任市議員梅義加（Myrna Melgar）獲背書。第九區陳澤維（Trevor Chandler）為第一背書，羅伯特（Roberto Hernandez）為第二背書。第11區賴天宸（Michael Lai）獲背書，華裔候選人陳小焱未獲背書。

11月舊金山的當地選舉，溫和派之所以會得到大量背書，是因在今年3月初選中，溫和派民主黨委員贏得了18個席位，其中包括湯曉慧、何元麗、賴天宸、 麥德誠（Matt Dorsey）、Trevor Chandler、Bilal Mahmood、Emma Heiken、Joe Sangirardi、Carrie Elise Barnes、Lyn Werbach和Cedric G. Akbar，司嘉怡（Catherine Stefani）、Michela Alioto-Pier、邁珍、Parag Gupta、陳懋華、徐加儀、Dan Calamuci。

進步派的工會和家庭聯盟只贏得了六個席位。進步派的中央委員華裔參選人中，只有市議員陳詩敏入選，但四年前的情況正相反，進步派贏得了22個席位。湯曉慧表示，民主黨有明確的方向，舊金山要溫和治理，希望增強公共安全、改善公立教育、各社區有住房、恢復商業活力且提供有助於小商業發展的社會環境。

民主黨 舊金山 華裔

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