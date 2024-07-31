金山將設四福利區 簡化申請戶外活動許可證 沉睡角落注活力

舊金山正在透過各種立法，減少申請活動程序，恢復經濟。圖為華埠美食節。（記者劉先進／攝影）

舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）30日宣布一項新立法，在市中心特定的四個社區福利 區，簡化申請舉辦戶外藝術和娛樂活動的許可證的程序，希望為市中心酒吧、餐館、會場和辦公室聚集的沉睡角落注入全新的活力。

佩斯金的立法，被稱為「大市中心社區福利區娛樂活動總許可」，將為目前管理市中心四個社區福利區的非營利組織舉辦的持續性戶外活動創建一個由工務局管理的許可計畫，以減少申請程序。

社區福利區是指定地理區塊內的自徴稅區，利用業主的評估費，為其範圍內的各種改善項目和城市服務提供資金。四稜位於市中心的福利區，分別是市中心合作組織（Downtown SF Partnership)，the East Cut，Yerba Buena Community Benefit District和the Union Square Alliance。

根據紀事報報導，佩斯金的提議是，在這四個福利區，將在範圍內各自設立娛樂區，並必須承諾每年在一個或多個娛樂區舉辦至少30場活動。作為交換條件，他們可以為活動、節目申請長達五年的主許可證。

每個社區福利區都在其公共領域計畫中確定三個啟動地點（activation locations），在每個主體許可的五年期限內，他們可以在這些地點定期舉辦藝術和娛樂活動。

佩斯金表示，這項立法直接來自於市中心的利益相關者社區，他們為參與城市的經濟復蘇付出了巨大努力，但仍在為緩慢的步伐和混亂重複的許可系統而苦苦掙扎。舉辦「首個星期四」藝術遊行或定期街區派對不應該如此困難，尤其是在那些住宅密度不高的社區。這四市中心的社區福利區已在為策劃活動做工作了，「如果我們希望市中心不止一個月舉辦一次活動，須讓這些活動更容易、更盛大、更大膽。」

市中心合作組織總裁兼執行長西爾弗（Robbie Silver）說，佩斯金的立法在全國尚屬首例，通過在利用率不高的小巷和小路開展定期活動，優先考慮市中心的復原。除了臨時性的臨時活動外，該立法還擴大了娛樂區，減少了對小企業的煩瑣，並通過實際投資 鞏固藝術和文化。這項立法將幫助市中心合作組織加快公共領域行動計畫，重新規畫金融區和傑克遜廣場。

克勞德巷（Claude Lane）是聯合廣場（Union Square）邊緣的另一個活動場所，當地的餐館老闆兼藝術組織所有者丹尼爾·潘（Daniel Pan）一直在努力吸引更多的租客 入駐這條小巷，在疫情之前，他曾在這裡經營過 Gitane 餐廳和Claudine葡萄酒酒吧，後來他又在這裡開設場地和壁畫辦公室1AMsf 和1AM Projects。

他表示，現在要啟動克勞德巷要比以前難得多。希望讓克勞德巷充滿藝術和音樂，吸引新的租客入駐小巷，「這項立法給了我們希望，將有工具來吸引更多的定期合作和投資到聯合廣場。」市議會將於9月份結束夏季立法休會後舉行該立法的聽證會。