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控潘正義住房政績撒謊訴訟 舊金山高院駁回

記者李怡／舊金山報導
舊金山高等法院還潘正義清白。（本報檔案照）
舊金山高等法院還潘正義清白。（本報檔案照）

舊金山第五區市議員潘正義(Dean Preston)辦公室29日表示，舊金山高等法院駁回了指控潘正義在住房紀錄上「撒謊」的訴訟，並維持了潘正義在官方選民資料手冊中的聲明。

潘正義在今年競選連任的選票上寫明：「自他上任以來，向億萬富翁徵收超過3億元稅金，並批准了3萬套新住房，其中86%是經濟適用房。」

此項聲明被房屋倡議者告上法院，指控他在連任競選聲明中對房屋政績的描述與事實不符，並要求其修改選票說明。

潘正義表示，對於網路上越愈傳愈離譜的謊言論，法院維護了正義，替他向選民展示了他所做政績的真實性。

提起訴訟的是開發商遊說人史密斯(Corey Smith)。他指控「潘正義投票批准了3萬套新房，其中86%是可負擔住房」是虛假宣傳誤導選民，此條信息應該從選民手冊中刪除。

法院駁回了史密斯的訴訟，並寫道，史密斯並沒有明確和令人信服的虛假訴訟證據，並稱潘正義的聲明沒有誤導性。

潘正義在成為市議員之前，曾做了20年的租戶律師和經濟適用房倡導者。潘正義辦公室回應此事件稱，潘正義長期以來是企業房東和房地產遊說者的眼中釘。

史密斯表示，潘正義偷換概念，並指責責潘正義一直反對建造新的住房，只是在選舉年重塑自己支持住房的政治形象。

潘正義11月的競選對手包括，舊金山民主黨委員會委員企業家馬百樂(Bilal Mahmood)和教育運動人士邁珍(Autumn Looijen)。潘正義曾在社群媒體上遭到X平台老闆、科技巨頭馬斯克（Elon Musk）的砲轟，並揚言要將他拉下馬。隨即潘正義退出了社群媒體X平台。

舊金山 社群媒體 馬斯克

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