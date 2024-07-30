巨人隊首屆「台灣傳統夜」9／3登場 黃仁勳開球

經文處長賴銘琪（前中）坦言，籌備此次活動費盡心力，不僅因為巨人隊的知名度和審核難度更高，還要考慮到美中關係等因素。但在多方的努力下，終於得到球隊的許可，還邀請到輝達創辦人黃仁勳開球。（記者王子涵／攝影）

舊金山 巨人隊首屆「台灣傳統夜」（Taiwanese Heritage Night）9月3日將在甲骨文球場(Oracle Park）舉行。活動由中華民國交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處及長榮 航空聯合贊助，將以文化表演展現台美人的活力與創意。

之前屋崙運動家隊曾兩次舉辦台灣傳統夜的活動，受到灣區僑胞熱烈響應。由於新賽季屋崙運動家主場將搬至沙加緬度，巨人隊的甲骨文球場自然成為台灣傳統夜的最佳主場。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，籌備此次活動費盡心力，不僅因為巨人隊的知名度和審核難度更高，還要考慮到美中關係等因素。但在多方的努力下，終於得到球隊的許可，還邀請到輝達創辦人黃仁勳開球。

「黃仁勳的魅力不可阻擋，在公布訊息後，經文處臉書的點讚數和尋票人數都增長了一倍。」賴銘琪表示，在開球後計畫邀請黃仁勳與僑胞進行互動。

舊金山巨人隊首屆「台灣傳統夜」9月3日將在甲骨文球場舉行。（記者王子涵／攝影）

另外，台灣傳統夜的另一大亮點，便是由北加州 台灣大學校友合唱團在賽前演唱美國國歌、以及由會員超過3000人的美國加州排舞協會進行現場表演。賴銘琪希望以此凝聚北加州的僑胞，並借力巨人隊的知名度，吸引更多球迷到現場觀賽。

長榮航空舊金山分公司總主任吳駿杰表示，長榮航空與2023年8月與巨人隊簽署合作合約。本次共同舉辦台灣傳統夜，除希望凝聚灣區僑界共同行銷台灣外，也希望能讓更多當地觀眾認識長榮航空。民眾可至巨人隊官方網站，以優惠價訂購「台灣專區座位-球場105區」（Taiwanese Community Seats - Premium Lower Box 105）早鳥票，可憑票在球場指定區兌換一頂限量版「巨人隊臺灣喔熊聯名毛帽」。

若早鳥票已售完，民眾可購買105區周邊鄰近座位，以行動力挺台灣。活動當日在Willie Mays Plaza將有台灣趣味互動遊戲、可愛喔熊打卡板、限量紀念小物及長榮航空小禮物。