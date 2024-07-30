共和黨副總統候選人范斯巴洛阿圖籌款會 地點搞神祕
據福斯新聞報導，共和黨副總統候選人范斯本周在巴洛阿圖的籌款會地點並未公開，邀請是通過口信、簡訊和電郵通知的。舊金山律師和著名灣區共和黨人狄倫（Harmeet Dhillon)在社媒平台發出邀請，得到了7萬2000次的瀏覽量。
狄倫說，任何想參加籌款會的人請聯絡她，然後她會「帶上你（hook you up)。」門票價格在每兩個人3300到5萬元之間。
聖他克魯茲縣共和黨也在幫助宣傳這次的籌款會，並且說，感興趣的賓客可以用數字貨幣來支付費用。彭博新聞指BitGo公司的執行長貝爾舍（Mike Belshe)是籌款會的主辦人。
范斯是來自俄亥俄州的聯邦參議員，因為2016出版的暢銷書「絕望者之歌（Hillbilly Elegy）」而為人所知。2022年，他入選國會參議院之後，就成為前總統川普「讓美國再次偉大」的最堅定的支持者之一，特別是在貿易、外交和移民等議題上。
范斯已經成為保守派媒體的焦點，頻繁在國會山和記者發生爭論。也因此被認為是未來可以繼承川普衣缽的領袖，最早可能從2028年下屆總統選舉開始。
不過在川普政治生涯的早期，范斯曾經說他是「徹底的騙子」、「道德災難」和「美國的希特勒」。不過和很多在川普時代尋找依託的共和黨人一樣，范斯最終改變了調子。
他說，川普在位時的表現證明自己錯了，並逐漸變成了川普最堅定的維護者。范斯曾經在海軍陸戰隊服役，到過伊拉克，畢業於俄亥俄州立大學和耶魯法學院。畢業後加入了一間矽谷投資公司，後又回到俄亥俄州，創立了一間致力於鴉片類藥物成癮治療的非營利機構。
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