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共和黨副總統候選人范斯巴洛阿圖籌款會 地點搞神祕

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
共和黨副總統候選人范斯本周在巴洛阿圖舉辦籌款會，但地點並未公開。（取自范斯參議員網站）
共和黨副總統候選人范斯本周在巴洛阿圖舉辦籌款會，但地點並未公開。（取自范斯參議員網站）

據福斯新聞報導，共和黨副總統候選人范斯本周在巴洛阿圖的籌款會地點並未公開，邀請是通過口信、簡訊和電郵通知的。舊金山律師和著名灣區共和黨人狄倫（Harmeet Dhillon)在社媒平台發出邀請，得到了7萬2000次的瀏覽量。

舊金山律師和著名灣區共和黨人狄倫在社媒平臺發出范斯籌款會邀請。（取自狄倫律所網站...
舊金山律師和著名灣區共和黨人狄倫在社媒平臺發出范斯籌款會邀請。（取自狄倫律所網站）

狄倫說，任何想參加籌款會的人請聯絡她，然後她會「帶上你（hook you up)。」門票價格在每兩個人3300到5萬元之間。

聖他克魯茲縣共和黨也在幫助宣傳這次的籌款會，並且說，感興趣的賓客可以用數字貨幣來支付費用。彭博新聞指BitGo公司的執行長貝爾舍（Mike Belshe)是籌款會的主辦人。

范斯是來自俄亥俄州的聯邦參議員，因為2016出版的暢銷書「絕望者之歌（Hillbilly Elegy）」而為人所知。2022年，他入選國會參議院之後，就成為前總統川普「讓美國再次偉大」的最堅定的支持者之一，特別是在貿易、外交和移民等議題上。

范斯已經成為保守派媒體的焦點，頻繁在國會山和記者發生爭論。也因此被認為是未來可以繼承川普衣缽的領袖，最早可能從2028年下屆總統選舉開始。

不過在川普政治生涯的早期，范斯曾經說他是「徹底的騙子」、「道德災難」和「美國的希特勒」。不過和很多在川普時代尋找依託的共和黨人一樣，范斯最終改變了調子。

他說，川普在位時的表現證明自己錯了，並逐漸變成了川普最堅定的維護者。范斯曾經在海軍陸戰隊服役，到過伊拉克，畢業於俄亥俄州立大學和耶魯法學院。畢業後加入了一間矽谷投資公司，後又回到俄亥俄州，創立了一間致力於鴉片類藥物成癮治療的非營利機構。

川普 范斯 俄亥俄州

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