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AI大會聖荷西舉行 專家質疑AI熱潮是大泡沫

編譯林思牧／綜合報導
圖為OpenAI在舊金山的辦公室 。(谷歌地圖)
圖為OpenAI在舊金山的辦公室 。(谷歌地圖)

舊金山是人工智慧AI的發源地，投資人把大把資金投入AI，目前也在全球掀起風潮。但本月在聖荷西舉辦的「路透動能AI大會」(Reuters Momentum AI Conference)中出現了質疑這股風潮的聲音，許多專家認為目前的生成式AI熱潮是一個大泡沫。當它爆破的時候，很多人會連身上的衣服都不保。

聖荷西信使報報導，OpenAI的生成式AI聊天機器人(generative AI chat bot)上市還不到兩年，已掀起AI初創公司如雨後春筍般冒出。根據顧問公司EY的數據，投資人在生成式AI已投入240億元。高盛集團預估，未來幾年中科技公司花費在AI基層建設上的資金，會超過1兆元。

科技大廠AAEON的霍華楊(Howard Young，音譯)是把AI軟體跟電腦系統整合的專家，公司已在用AI來改善市區基層建設、工業製程和藥物生產。他說：「真實的、有機的AI應用，我還沒看見。」

高盛的全球首席研究師柯維洛(Jim Covello)指出，科技界的人士對生成式AI的能力，明顯高估了很多，這項科技離真正有用途還很遠。

史丹福教授布蘭克(Steve Blank)指出，AI目前的泡沫，就像2000年之前的全球網路泡沫，最後演成達康崩盤(dot-com crash)。AI泡沫爆炸的時候，很多人也會賠得很慘，不過規模應該比較小。

但AI已造成的問題可能比用途還多。譬如操作生成式AI用電用水極多，已讓谷歌和微軟對氣候與地球永續的承諾脫軌。有心無良的政客利用聊天機器人來製造假文章、影像、聲音，影響選舉與人心。學生用AI產品來作弊或騷擾老師同學。為了預防AI的問題，州議會去年提出了將近200項議案。

資料管理公司ZL Technologies的執行長梁康(Kon Leong，音譯)則指出，生成式AI已經在幫助他指認工作能力最強的員工，以及哪些員工被邊緣化。他把內部電郵餵給AI，系統就會整理出當大家有問題的時候，主要是去問誰，是誰提出最重要的解決方式。在混亂的職場業務中，AI幫他整理出一清二楚的頭緒。

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