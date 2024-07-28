金山馬拉松 視障跑者洪國展拚出台灣精神

視障跑者洪國展(左)和陪跑員此前參加馬拉松比賽。(圖╱洪國展提供)

加州規模最大的馬拉松 賽事–舊金山 馬拉松28日主秀登場，來自台灣的眾多參賽者出戰全馬賽項，其中視障跑者洪國展10歲失去視力，卻拚出台灣精神，參加過全球40個馬拉松賽事，是台灣首名挑戰波士頓馬拉松的視障跑者；體育主播田鴻魁49歲失業，依靠跑步重拾信心，並打造播客，用腳步丈量世界，用聲音串聯聽眾。

駐舊金山經文處處長賴銘琪和夫人雲雯蓁，27日宴請數個台灣跑者，除了洪國展和田鴻魁，還有在灣區 的台灣籍跑者許立杰和蕭昱。希望他們推廣台灣國際能見度。

此次金山馬拉松獨家贊助商、華航舊金山分公司總經理曾煜屏說，去年跑過馬拉松。華航贊助這次賽事，希望藉以推廣台灣旅遊增加能見度和曝光度。

洪國展人生經歷可謂大寫的不屈服。他小時患有白內障，10歲雙眼完全失明。但經過刻苦學習，在台北大學法律係畢業，獲得全盲身障公費留學，到威斯康辛州麥迪遜大學就讀。他是台灣首個完成全球知名的波士頓馬拉松的視障跑者，還參加過台灣113公里的鐵人三項接力賽。平時沒有比賽，他一個月的訓練強度是260公里，如遇到重大賽事，月均訓練近300公里。

因為視力障礙，洪國展跑步都有陪跑員一路跟隨。此次到舊金山參賽，陪跑者是楊志偉，兩人特地到住所附近體驗金山特有的斜坡。楊志偉不僅要提醒路況，還要留意洪國展的體能和補給。洪國展說，跑每一場馬拉松都在用意志力堅持。有一次，去倫敦比賽，陪跑員罹患重感冒，跑到30多公里就難以堅持。洪國展一路鼓勵，到終點時，陪跑員精神恍惚，他開玩笑說︰「是我帶他回來的。」

另一跑者田鴻魁，人生跌宕起伏。他先後在ESPN與FOX任職籃球主播，「魁哥」稱號鼎鼎有名。2020年前後愛上跑步，開始籌畫Podcast節目「跑步不要聽」，沒想到同年9月失業。他用跑步渡過難關，「跑步是我的重要依靠和心靈之友」，那時身邊好友壞消息不斷，有人患病，有人離去，他的身體也出現狀況，於是思考人生轉型，開始全心投入做Podcast節目，並參加全球多個馬拉松賽事。