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黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

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黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

來自台灣的高雄高苑工商棒球隊約一周前提早抵達舊金山灣區，備戰小馬聯盟PALOMINO帕馬級世界青棒錦標賽。24日利用訓練空檔，球隊參訪輝達（NVIDIA）總部，由輝達執行長黃仁勳親自出席接待。黃仁勳在聽聞部分球員來自弱勢家庭，轉身帶球員進輝達禮品店挑選紀念衣服，還自行攜帶球具與球員們在輝達總部大廳玩起投接球。

黃仁勳親自出席接待來自台灣的棒球隊，以國台語問候球員。（高苑工商提供）
黃仁勳親自出席接待來自台灣的棒球隊，以國台語問候球員。（高苑工商提供）

高雄高苑工商棒球隊大多數球員為第一次到訪美國。難得訪美的機會，在行前討論中，球隊曾向北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）許願，希望能在灣區訓練期間，拜訪現在人工智慧科技的焦點輝達總部。

在北美台灣一級棒聯盟的協助下，球隊在24日如願前往輝達總部，先由接待部門主管領隊參觀輝達，在輝達總部享用午餐後，黃仁勳親自出面與球員互動，球隊準備了一個大型紀念棒球，上面有所有球員的簽名，作為紀念禮物要贈送給黃仁勳，結果黃仁勳一看到球，睜大眼睛用台語說︰「這麼大的球怎麼投？」趕緊請幕僚拿出一套球具，和球隊的高三投手張嘉宏現場在玩起棒球投接。

在幾球暖身後，黃仁勳還請投手張嘉宏往後退，拉開投球距離。（高苑工商提供）
在幾球暖身後，黃仁勳還請投手張嘉宏往後退，拉開投球距離。（高苑工商提供）
黃仁勳直接在輝達總部與台灣球員玩起棒球投接。（北美台灣一級棒聯盟提供）
黃仁勳直接在輝達總部與台灣球員玩起棒球投接。（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳投球與接球姿勢標準，在稍微暖身投出了四五球後，還示意張嘉宏可以往後退一些，拉開接球距離，張嘉宏邊投邊後退，在輝達總部的室內廣場中，響起手套準確接中棒球的厚實悶響，每一球都紮實的來回接投，四周還聚集一些輝達員工駐足觀看。

陳文澤表示，感受得出來黃仁勳很忙，還有下一場會議要趕去，本來以為能有和黃仁勳的大合照就已經很滿足，沒想到黃仁勳一一與球員合照外，還自備棒球球具玩起投接球，全程親切的使用國台語向台灣球員問候與溝通，鼓勵球員享受比賽過程。黃仁勳在聽聞這是大多數球員第一次來到美國，有部分球員來自弱勢家庭，他立即轉身帶著球隊的球員們進入輝達禮品店裡挑選紀念T裇。

黃仁勳對於台灣小將們親切，其中一位球員因前一天訓練賽時，意外被球擊中手臂，球又反彈打中下巴，防護員協助在受傷球員的手臂上與下巴都貼上粉紅繃帶，黃仁勳見到球員身上的粉紅色繃帶，還特別關心這名受傷球員，詢問他的傷勢狀況如何，是否有影響。

輝達安排人工智慧機器狗與球員相見歡。（北美台灣一級棒聯盟提供）
輝達安排人工智慧機器狗與球員相見歡。（北美台灣一級棒聯盟提供）

高苑工商棒球隊防護員曾壹瑄分享收到的輝達紀念品，當時黃仁勳是帶著球員進入禮品店，請球員自行挑選衣服，球員們很有禮貌地各自選擇一件印有NVIDIA 的T裇，黃仁勳還另外又贈送了水壺跟尺，其中一把輝達的30公分量尺，上面印有各種晶片的大小與針腳尺寸，顯示晶片的進展，愈做愈小。曾壹瑄說到，當黃仁勳把尺贈送給球員時，還勉勵球員要好好念書。

高苑工商棒球隊總教練謝豐駿表示，能有機會與黃仁勳這麼近距離接觸的機會，可能是這一輩子就這麼一次的機會，很感謝也很慶幸，黃仁勳特別出來親自與球員們見面，不僅與大家各別拍照，還贈送球員們輝達的紀念禮物，真的很感動。

黃仁勳 輝達 灣區

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