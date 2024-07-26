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11區市議員候選人賴天宸 民主黨唯一背書華裔

記者劉先進╱舊金山報導
舊金山民主黨總共背書七個市議員候選人，包括第一區候選人邁珍（左一）和第11區候選人賴天宸（中），賴天宸也是此次背書中唯一華裔候選人。（記者劉先進╱攝影）
舊金山民主黨總共背書七個市議員候選人，包括第一區候選人邁珍（左一）和第11區候選人賴天宸（中），賴天宸也是此次背書中唯一華裔候選人。（記者劉先進╱攝影）

舊金山民主黨中央委員會投票決定背書的候選人，還有11區候選人賴天宸（Michael Lai）。他是獲得金山民主黨唯一背書的華裔候選人。

賴天宸是民主黨中央委員會委員。他說，金山的民主黨選票占85%。今年是總統大選年，投票率會非常高，可能達到80%，而平常選舉的投票率可能是60%。考慮到拜登退選、民主黨新推出的候選人賀錦麗的支持率很高。有很多民主黨選民，依賴於背書來幫助決定投誰；也很榮幸得到此次背書。

賴天宸也是此次背書中唯一華裔候選人。（記者劉先進╱攝影）
賴天宸也是此次背書中唯一華裔候選人。（記者劉先進╱攝影）

賴天宸在金山灣區創立35個早教機構，為哈佛大學畢業。他希望改革修復舊金山、打擊毒品犯罪、增加警員、提高公共安全，為所有收入特別中產階級提供住房，在社區內置設高質量的教育。

舊金山民主黨總共背書七個市議員候選人。除了賴天宸，分別是第一區候選人邁珍（Marjan Philhour），第三區候選人李爾德（Danny Sauter），第五區候選人馬百榮（Bilal Mahmood），第七區候選人梅義加（Myrna Melgar），第九區候選人陳澤維（Trevor Chandler）和羅伯托（Roberto Hernandez ）(第二選擇)。

邁珍是第一區現任市議員陳詩敏謀求連任的競爭對手。在2020年的選舉中，她僅以3%劣勢落敗。她說，此次背書很有意義，感到很榮幸。在競選活動中，致力於和選區每一位選民溝通，敲開每一扇門。3月5日的選舉中，列治文區的民主黨人大聲明確表示，希望街道更乾淨，路面有更多員警，解決芬太尼危機。

有質疑說，邁珍僅獲得富人選民的支持。她表示，選民說法和投票結果不言自明，「列治文選民很聰明，知道自己想要什麼。」

舊金山民主黨總共背書七個市議員候選人，包括第一區候選人邁珍（中）和第11區候選人...
舊金山民主黨總共背書七個市議員候選人，包括第一區候選人邁珍（中）和第11區候選人賴天宸（右一）。（記者劉先進╱攝影）

民主黨 投票 舊金山

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