停運公交站改停車位 市議員陳詩敏支持

交通局提案列治文區 Clement街上12個公交站改為41個臨時停車位。（記者李怡╱攝影）

舊金山 第一區市議員陳詩敏25日在列治文區召開記者會，表示支持交通局將已停運的2號線公交車站改為臨時停車位，以吸引更多民眾到訪該區的核心商業街道。此舉得到多數小商業主和沿街居民的支持。

因舊金山市交通局預算赤字嚴峻，在未來2年市政府還將減少對其撥款2400萬元，導致橫穿列治文區核心商業街Clement St的公交2號線停運。隨後交通局在今年初提出議案，打算將Clement街將橫穿12條街道的12個公交車站，改為41個斜角停車位和2個自行車停放點。

陳詩敏向本報表示，社區商家和居民的聲音是想增加停車位，以方便前來購物的居民和貨車裝卸貨物。但是將公交車站改造為臨時停車位需要花時間，改造也需要一個過程。在今年9月交通局將就此召開居民聽證會，希望商家和居民可以支持這一提案。

市議員陳詩敏支持交通局的提案，並呼籲民眾支持。（記者李怡／攝影）

陳詩敏說，因Clement 街每周日都有農夫市場，讓本就繁忙的商業街停車一位難求。如果可以在這段已經停止使用的公交路線內增加出41個停車位和2個自行車停放處，會給居民帶來很大的便利。

Clement街的小商戶 Michael Wu表示，很贊同將暫不使用的車站改造為停車位。因列治文區的Clement商業街有小華埠 之稱，平時非常熱鬧，到了周末更是繁忙，很多客人到餐廳吃飯，找車位要等30分鐘。且附近的商業停車位每月要支付300多元，非常昂貴。街道內車位增多，顧客出行便利，以後客流會更多。

沿街服裝商戶Maggie聽說要將門前的公交站改為停車位，頻頻點頭表示贊同。因為她每天上班深受找車位之苦，需要將車停到離店面很遠的位置再走過來。

舊金山交通局公關專員梁秋玉向本報表示，對改造工程，她做了大量外展工作。多數商戶和居民支持增加車位，因2號路公車在未來兩年暫時沒有通車的打算，Clement街左邊有平行的38路，右邊有1號延長線，停運不會給社區民眾造成太大困擾。