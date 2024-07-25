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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

矽谷大咖挺賀錦麗 Netflix創辦人捐700萬 科技大亨觀望

編譯廖宜怡／綜合報導
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）

由於賀錦麗將取代拜登出馬競選總統，一些原本已放棄支持民主黨的矽谷財力雄厚的重量級人物重新歸隊。

巴洛阿圖科技公司Box執行長李維（Aaron Levie）說：「過去48小時內的變化很大，矽谷的政治風向的確有很大的轉變。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在三周前公開表示拜登應該退出選舉的Netflix共同創辦人哈斯汀斯（Reed Hastings），已捐出700萬元給民主黨一個超級政治行動委員會（super PAC）。於2022年捐出1160萬元支持民主黨的洛斯阿圖（Los Altos）醫師暨慈善家傑維森（Karla Jurvetson），也表示將全力支賀錦麗。

不過，並非所有矽谷富豪和科技大亨都義無反顧地重新支持民主黨，許多人仍抱持懷疑態度，希望在做出承諾之前，能看到更多具有說服力的發展。

以舊金山億萬富翁、Zynga創辦人平克斯（Mark Pincus）為例，他捐出92萬9600元給拜登的籌款委員會「拜登勝利基金」（Biden Victory Fund）。但在上個月令人慘不忍睹的拜川辯論會後，他要求拜登退選。

如今，平克斯正在重新考慮是否支持賀錦麗。他說：「我對這場選舉的立場是：不能支持川普，因為風險太大。如果賀錦麗走中間路線，那我就會全力支持她；如果她的立場轉為左傾，那我會繼續靜觀其變。」

紀事報表示，對矽谷人來說，賀錦麗有一個複雜的包袱：科技界領袖認為，賀錦麗的從政之路與本地科技業蓬勃發展是共同成長的，她的妹夫是Uber資深副總裁。另一方面，有些人認為她擔任加州檢察長期間採取過的行動讓科技人士介意，例如，她於2015年召集矽谷科技公司高層，表達她對「報復性色情」（revenge porn）氾濫的憂慮。

在矽谷擁有廣大人脈的律師菲利普斯（Steve Phillips）表示，賀錦麗與矽谷文化也存在脫節的問題，她不一定是矽谷人士的首選。他說：「如果你不是一個像查克柏格這樣的人，矽谷不會把你視為自己人。」

不過，最近賀錦麗籌得捐款大增，勢頭不錯。菲利普斯說：「這種高漲的熱情勢不可擋，讓一些不看好她的科技人別無選擇，只能加入。」

矽谷 賀錦麗 拜登

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