第33屆矽谷絎縫節 逾900件精品亮相

第33屆太平洋國際絎縫節於7月24到27日在聖他克拉拉會議中心舉行。（主辦方提供）

矽谷 的特色活動、第33屆絎縫節昨(24)日起到27日在聖他克拉拉會議中心舉行。本次絎縫節展出超過900件絎縫被和織物藝術作品。今年的競賽主題是「夏日（Summertime)」，分為傳統、創新、中世紀、現代以及牆壁絎縫被等幾個競賽單元。此外還有來自北加州絎縫被委員會，聖他克拉拉縣絎縫被協會等地區組織的特展。

絎縫是一種起源於15世紀的工藝技術，是以長針縫製具有夾層的紡織物，使裡面的棉絮等填充物固定。為了讓面料外層紡織物與內芯之間貼緊固定，厚薄均勻，所以將外層紡織物與內芯以並排直線或交叉線的方式縫編起來，美感與實用性兼具。香奈兒手提包經典的菱格紋使用的就是絎縫工藝。

絎縫被兼具裝飾與實用的功能。（取自Unsplash)

不過絎縫工藝最初主要是用於棉被和床墊的製作。絎縫被更是一項有著悠久歷史的傳統工藝。歐洲早在五世紀就有了這項傳統，並在殖民地時期就傳到了美國。百納被形式的絎縫被體現了拓荒時期艱苦節約的時代特徵。早期的非裔美國人會用絎縫被的圖案來表現和記錄族群的歷史。

時至今日，絎縫被在美國依然是一項受人喜愛的傳統手工藝，兼具裝飾和實用功能。矽谷地區不僅有著全美第一間絎縫被博物館 ，聖荷西絎縫被和織物博物館，還會每年舉辦國際絎縫節。今年已經是第33屆。

絎縫節本來每年都會有來自日本 絎縫作品的特展，但疫情後因為運費的上漲，未能成行。日本雖然不是絎縫技藝的發源地，但是非常流行絎縫文化，並有融入自身獨特的材料和工藝。著名日本女星山口百惠引退之後就喜歡上了絎縫被藝術，並時常有作品展出。

昨天現場來參觀絎縫節的岩田，是聖他克拉拉縣本地第三代日裔。她表示，自己從小喜歡手工，絎縫被是她非常喜歡的手工形式。做好的絎縫被不僅可以用於家庭裝飾，也可以做床單、桌布，甚至送給新生兒作為禮物。她很期待在絎縫節上看到來自各位絎縫大師的精彩作品。