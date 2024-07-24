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旅客數仍輸疫前 聖荷西機場擬增航班刺激旅遊

編譯組／綜合報導
Frontier Airlines航空公司本周恢復了聖荷西的航班服務，每天都可直飛丹佛和聖地牙哥。（取自pexels）
Frontier Airlines航空公司本周恢復了聖荷西的航班服務，每天都可直飛丹佛和聖地牙哥。（取自pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西峰田國際機場（San Jose Mineta International Airport)的客運量仍低於冠狀病毒爆發前的水平。但隨著情況有所好轉，航空公司Frontier Airlines的回歸，可能會進一步促進這一南灣航空樞紐的發展。

根據聖荷西國際機場最新報告，該機場6月份的旅客吞吐量為109萬人次。

與5月份相比，南灣機場的旅客吞吐量有所提高，但與2023年6月相比有所下降。這個機場6月份的旅客總數比5月份高出6.2%，但比去年同期低2.5%。在截至6月份的一年時間裡，聖荷西機場共接待了1194 萬名乘客。

然而，這12個月的旅客吞吐量比2019年聖荷西機場創紀錄的1565萬旅客吞吐量低23.7%。那是州和地方政府機構為抗擊冠狀病毒傳播而實施大範圍停業之前的最後一年。

6月份的客運總量標誌著聖荷西機場連續第四個月的旅客吞吐量超過上個月。

聖荷西機場的客運量在2月份跌至近期最低點，約為82萬400人次。然而，3月、4月、5月和 6月的乘客總數穩步上升。

更多的航空公司航班將有助於提升旅客總數，這意味著航空公司重返聖荷西將帶來令人鼓舞的轉變。

Frontier Airlines航空公司本周恢復了聖荷西的航班服務，每天都有直飛航班將南灣與丹佛（Denver）和聖地牙哥連接起來。

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）在談到Frontier Airlines的新航班時說：「他們的低廉票價，將使聖荷西人能夠探親、經商，並在美國西部的許多地方獲得新的體驗，同時為矽谷首府帶來更多的遊客。」

8月，Frontier Airlines將開通每日直飛航班，連接聖荷西與洛杉磯、拉斯維加斯和鳳凰城（Phoenix）。

Frontier Airlines網絡與運營設計副總裁佛萊爾( Josh Flyr） 說：「我們很高興能重返聖荷西，為該地區的消費者提供前往美國西部一些頂級目的地的實惠、便捷的旅行選擇。」

鳳凰城和拉斯維加斯航班的優惠票價為 19元，丹佛、聖地牙哥和洛杉磯航班的優惠票價為29元。

聖荷西航空總監帕特爾（Mookie Patel）說：「將這些目的地與聖荷西的直飛航班連接起來，為乘客帶來了聖荷西機場所期待的靈活性和選擇。」

聖荷西 洛杉磯 聖地牙哥

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