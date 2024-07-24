金山警平均年薪增至50萬納11月公投 盧凱莉斥「荒謬」

舊金山市議會通過大幅提高警察薪酬的提案，被市議員盧凱莉斥為荒謬。（電視新聞截圖）

警務人員是舊金山 收入最高的公務員之一。但一項11月選舉提案可能使舊金山警察的平均收入進一步提高，達到每年近50萬元。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由於舊金山持續面對警察人數減少的危機，由市議員麥德誠（Matt Dorsey）提出的一項城市憲章修正案建議為部分警官加薪，以換取他們延後退休。

舊金山市議會23日以8比3的票數通過將這項提案納入11月選舉進行公投，投下反對票的3名議員是潘正義（Dean Preston）、盧凱莉（Hillary Ronen）和華頌善（Shamann Walton）。盧凱莉上周試圖阻止議會對這項提案進行表決，但遭到議長佩斯金（Aaron Peskin）阻擋，憤而辭去規則委員會（Rules Committee）主席一職。

如果這項名為「延期退休選擇計畫」（Deferred Retirement Option Program，簡稱DROP）的提案獲得選民投票通過，每年將花費約60萬元到300萬元的成本。麥德誠表示，這項計畫有助於留住舊金山50到120名警察。

但反對者表示，這項措施的成本太高，並非明智的計畫，而且舊金山已經將警局未來兩年的預算 增加超過2億7000萬元，其中許多將用來為警察大幅加薪。

盧凱莉23日稱，一些支持DROP的議員有其動機：佩斯金和議員安世輝（Ahsha Safaí）今年都將競選市長。議員司嘉怡（Catherine Stefani）將競選加州眾議員。還有其他三名議員將在各自選區競選連任。

盧凱莉表示，舊金山嚴重的預算赤字讓她很難支持這項提案。根據盧凱莉辦公室提供的數據，舊金山一般警察的平均年薪目前約26萬8000元，這個數字包括了底薪、留任獎金、其他額外補貼和加班費，而督察和警官的平均年薪更是遠超過30萬元，這還不包括醫療健保和退休金 等福利。

盧凱莉辦公室表示，如果選民通過這項提案，一般警察的平均年薪將增加16萬9000元，督察和警官的平均年薪將增加20萬元。相對之下，舊金山社會工作者、交通管理員和911接線生的平均年薪不到13萬元，而且他們每年可以放入退休金的薪資額度也遠低於警察。

盧凱莉稱，舊金山公務員的薪資和福利差異這麼大很「侮辱人」（insulting）。她表示，一些有資格加入DROP計畫的警官每年加班費已經超過30萬元，督察和警官的加班費更是超過50萬元。

盧凱莉說：「這太荒謬了，這麼大的差距不僅是對我們有限資源的不當利用，還會引發其他公務員的怨恨。」