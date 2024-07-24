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關閉海傍公路 日落區居民2度抗議 提案議員殷嘉立稱收到罷免威脅

記者李怡／舊金山報導
華裔社區領袖林志斯23日發起民眾，聚集舊金山市府門前抗議關閉海傍公路。（記者李怡／攝影）
華裔社區領袖林志斯23日發起民眾，聚集舊金山市府門前抗議關閉海傍公路。（記者李怡／攝影）

日前日落區居民駕車遊行反對關閉舊金山最西側的海傍公路(Great Highway，又稱大公路)之後，華裔社區領袖林志斯23日再發起數百位民眾，聚集在舊金山市府門前，抗議這一可能將公路永久關閉的提案，並譴責市議員殷嘉立(Joel Engardio)未尊重社區意見。這是五天之內，居民第二度抗議此一公共政策，以表達他們強烈反對。

殷嘉立向本報表示，因海傍公路隸屬於舊金山的高速路段，服務於全市居民和世界遊客，理應讓全市選民投票。即使是在7月30日之前可以撤銷市議會的選票提案，但殷嘉立在接受本報採訪時立場堅定，表示第四區和舊金山是民主的社區與城市，這一城市的重大決定應交由民眾選擇。他並說，曾收到抗議人士威脅如他不撤回投票提案，將發動對他的罷免運動。

當天集會居民義憤填膺，對於家門口道路的使用權要放到選票上交由全市選民決定感到氣憤和無助。日落區居民，曾在律師事務所工作的戈斯基（Stephen J Gorski）表示，因現在大公路實施平時通行使用，周末禁車給居民當作臨時公園的政策，周末大公路關閉後，居民和遊客會駕車駛入社區內路段，導致居民區內非常混亂。

現場參加抗議的居民還抱怨，日落區緊鄰金門公園和普西迪歐兩大知名公園，為何還要再將民眾使用率如此高的道路關閉改造成公園。

投票提案是由代表日落區的市議員殷嘉立，以及梅義加(Myrna Melgar)、麥德誠(Matt Dorsey)、孟達文(Rafael Mandelman)、潘正義(Dean Preston)五位市議員與市長布里德共同提出，同時也得到了市議員安世輝和盧凱莉的支持。

殷嘉立曾表示，海旁公路南部從Sloat到Skyline大道海岸線，因長期受到海水侵蝕並不斷惡化，市府已立法預計將在2026年初徹底關閉。之後，海旁公路將不能直接連結天際線公路，通往德利市以及上280州際公路。這已經成為了不能改變的事實。在此基礎上如到2026年，市議會也會通過立法將海旁公路關閉。如將是否關閉的提案放到公投案裡，民眾還有自由選擇的機會。

殷嘉立說：「既然公路將以極快的速度消失，不如將它改造成一個如金門大橋那樣的地標。」

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