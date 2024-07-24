我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

金山動物園執行長被指任人唯親 雇用多位親友

記者王子涵／舊金山報導
舊金山動物園學會現任執行董事兼執行長皮特森，已經領導舊金山動物園16年。（取自皮特森Linkedin頁面）
舊金山動物園學會現任執行董事兼執行長皮特森，已經領導舊金山動物園16年。（取自皮特森Linkedin頁面）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山動物園管理層被指存在「任人唯親」的亂象，至少八位管理層的親友被雇用或間接受益。

舊金山動物園由非營利組織舊金山動物園學會（San Francisco Zoological Society）運營，現任執行董事兼執行長為皮特森（Tanya Peterson）。

紀事報報導，2021年一位來自蘇沙利度的歌手代頓（Greg Dayton）發表一首情歌，關於他女友在舊金山動物園閒逛。「她每天都在動物園，她知道猴子們在做什麼。」代頓的歌中寫道，「今晚我去看我的寶貝，沒什麼能阻止我們調皮搗蛋。」

歌詞中的「寶貝」指的正是管理舊金山動物園的一把手，動物園學會的執行長皮特森，代頓如今的妻子。

這首「See My Baby」的歌曲隨後成為動物園的官方廣播的廣告歌曲，代頓隨後募集超過9300元。動物園並未支付代頓歌曲費用，但在其官方網站和Youtube頻道上宣傳了代頓的歌曲。部分員工認為，推廣這首歌曲「很不合適」。

這起事件只是動物園員工指控皮特森和其他領導層任人唯親的案例之一。根據公共記錄，動物園管理層之一、負責設施和資本項目的主管向其兩位親友所在組織，在三年間支付超過140萬元的動物園工程合同。

此外，皮特森的女兒自2019年起成為動物園運營專員，皮特森稱女兒在長期的無薪實習後，拿取最低工資約每小時19元；皮特森丈夫代頓的侄子自2018年，在動物園擔任活動協調員。動物園副主任維圖斯梁（Vitus Leung）的丈夫自2020年起被聘為會計，年薪接近12.5萬元。皮特森法學院朋友的丈夫被聘為園警，年薪約16.5萬元，其薪資遠遠超過其相同職位的雇員，因此在2017年還引發一樁法律訴訟。但在和解後，這名「關係戶」又被調任至教育部門，至今仍在供職。

紀事報指出，尚不清楚動物園雇用員工親友的行為，是否違反動物園規章制度。

皮特森對指責做出辯護。她表示，自2008年管理動物園以來，她為新展覽募集資金、投資瀕危動物保護、以及領導大熊貓來到舊金山的工作。「在我擔任董事期間，我和我的家人捐贈了大量資源，包括重大財務捐贈和公益服務。」

今年4月，動物園工會中的97%的成員在不記名投票中，指出管理層存在裙帶關係的弊病，稱導致財務管理不善。

舊金山動物園管理層被指存在「任人唯親」的亂象，至少八位管理層的親友被僱傭或間接受...
舊金山動物園管理層被指存在「任人唯親」的亂象，至少八位管理層的親友被僱傭或間接受益。（取自舊金山動物學社團）

動物園 舊金山 投票

上一則

旅客數仍輸疫前 聖荷西機場擬增航班刺激旅遊

下一則

大規模整頓 屋崙「收費站海灘」掃蕩遊民營區

延伸閱讀

用餐帳單上「WeHo」收5%是啥東西？ 超傻眼附加費名目

用餐帳單上「WeHo」收5%是啥東西？ 超傻眼附加費名目
金山華裔警官去年加班費衝破45萬元

金山華裔警官去年加班費衝破45萬元
全球大當機 舊金山100多航班取消 屋崙、聖荷西各有19航班延誤

全球大當機 舊金山100多航班取消 屋崙、聖荷西各有19航班延誤
更換面向街道窗戶 申請舊金山許可證受折騰

更換面向街道窗戶 申請舊金山許可證受折騰
金山房東驅逐房客通知 今年上半年390份創14年最少

金山房東驅逐房客通知 今年上半年390份創14年最少

熱門新聞

創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

北加州富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

2024-07-18 18:48
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26
范斯(右)與妻子7月15日參加共和黨全國大會時，受到黨員熱烈歡迎。 (美聯社)

川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響 馬斯克︰象徵「勝利在望」

2024-07-17 15:58
唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，投入的資金瞬間幾乎清零。此為示意圖。(取自Unsplash)

灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零

2024-07-17 14:55
OpenAI執行長奧特曼以2700萬元買到一棟「檸檬屋」。（取自房地產網站Redfin）

OpenAI執行長買到2700萬「檸檬屋」須再花400萬修繕 怒告開發商

2024-07-17 02:19

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選