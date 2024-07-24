金山動物園執行長被指任人唯親 雇用多位親友

舊金山動物園學會現任執行董事兼執行長皮特森，已經領導舊金山動物園16年。（取自皮特森Linkedin頁面）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山動物園 管理層被指存在「任人唯親」的亂象，至少八位管理層的親友被雇用或間接受益。

舊金山動物園由非營利組織舊金山動物園學會（San Francisco Zoological Society）運營，現任執行董事兼執行長為皮特森（Tanya Peterson）。

紀事報報導，2021年一位來自蘇沙利度的歌手代頓（Greg Dayton）發表一首情歌，關於他女友在舊金山動物園閒逛。「她每天都在動物園，她知道猴子們在做什麼。」代頓的歌中寫道，「今晚我去看我的寶貝，沒什麼能阻止我們調皮搗蛋。」

歌詞中的「寶貝」指的正是管理舊金山動物園的一把手，動物園學會的執行長皮特森，代頓如今的妻子。

這首「See My Baby」的歌曲隨後成為動物園的官方廣播的廣告歌曲，代頓隨後募集超過9300元。動物園並未支付代頓歌曲費用，但在其官方網站和Youtube頻道上宣傳了代頓的歌曲。部分員工認為，推廣這首歌曲「很不合適」。

這起事件只是動物園員工指控皮特森和其他領導層任人唯親的案例之一。根據公共記錄，動物園管理層之一、負責設施和資本項目的主管向其兩位親友所在組織，在三年間支付超過140萬元的動物園工程合同。

此外，皮特森的女兒自2019年起成為動物園運營專員，皮特森稱女兒在長期的無薪實習後，拿取最低工資約每小時19元；皮特森丈夫代頓的侄子自2018年，在動物園擔任活動協調員。動物園副主任維圖斯梁（Vitus Leung）的丈夫自2020年起被聘為會計，年薪接近12.5萬元。皮特森法學院朋友的丈夫被聘為園警，年薪約16.5萬元，其薪資遠遠超過其相同職位的雇員，因此在2017年還引發一樁法律訴訟。但在和解後，這名「關係戶」又被調任至教育部門，至今仍在供職。

紀事報指出，尚不清楚動物園雇用員工親友的行為，是否違反動物園規章制度。

皮特森對指責做出辯護。她表示，自2008年管理動物園以來，她為新展覽募集資金、投資瀕危動物保護、以及領導大熊貓來到舊金山的工作。「在我擔任董事期間，我和我的家人捐贈了大量資源，包括重大財務捐贈和公益服務。」

今年4月，動物園工會中的97%的成員在不記名投票 中，指出管理層存在裙帶關係的弊病，稱導致財務管理不善。