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大規模整頓 屋崙「收費站海灘」掃蕩遊民營區

編譯林思牧╱綜合報導
掃蕩行動前「收費站海灘」上的破敗景象。 (谷歌地圖)
掃蕩行動前「收費站海灘」上的破敗景象。 (谷歌地圖)

屋崙I-80高速公路旁的「收費站海灘」(Toll Plaza Beach)，23日(周二)上午9時開始掃蕩遊民營區的工作。清除的過程相當平順，市政府先提供甜甜圈給無家可歸者當早餐，並且幫他們修車胎、打包。這是聯邦最高法院6月下旬賦予加州各地政府權力以後，北加灣區第一個大規模的掃蕩行動。

舊金山紀事報報導，聯邦最高法院是將近一個月前發布這項宣判的。隨後屋崙市政府給遊民發通知，給兩個星期遷出，那個期限已在7月10日到達。接著沒看到市政府有行動，有些居民以為又是只打雷、不下雨。終於掃蕩行動在23日早晨開始，有幾名警察到場維安，市政府的人員給遊民提供修車胎等的服務，還發汽油卡讓他們可以給車子加油。清潔隊的隊員則在一旁靜觀等候。

到11時左右，已有六位遊民同意接受市政府提供的庇護小屋(shelter cabins)或安全的停車場，其餘的人則在考慮搬到另一個可以紮營的地點重聚。

遊民艾弗瑞(Michael Avery)說，他不想製造任何問題，他會盡快離開。他沒有接受市政府提供的小屋，因為他的旅行車不准停在小屋前面。

屋崙市政府發言人馬爾(Sean Maher)，市政府是以親民的方式處理掃蕩營寨，而不是強硬的趕人，給每位遊民都準備了居處的安排，只要他們願意接受，就有地方可以安身，沒有車子可以載運家當的人，市政府也有車輛可以幫他們搬家。

律師韓森( Andrea Henson)替遊民打抱不平，她向法院提出訴訟，指控掃蕩遊民是違反了聯邦的美國殘障人法規(Americans with Disabilities Act)，但聯邦地區法官伊爾斯頓(Judge Susan Illston)上周把那項訴訟撤銷，讓屋崙市政府可以放手去清理遊民營區。

另外，監管這片海灘的灣區保育與開發委員會，在7月3日給屋崙市政府發違規通知，威脅如果不把海灘上堆積的垃圾清掉，將給予每天3萬元的罰款，市府上周在海灘上貼通知，指明23日就是掃蕩日。

對定居在該地的遊民而言，這可是一處位於海灣大橋入口以北的一個隱蔽天堂，就毗鄰所謂的收費站海灘。在80 號州際公路西行車道上呼嘯而過的駕駛者，可以瞥見一些手工製作的棚屋和停放的車輛，但總的來說，露營者都試圖避開人們的視線。儘管該營地實際上比其他大多數無家者營地更有秩序，居民維護著便攜式廁所並用卡車運出大量垃圾，但未經授權使用海灘被認為是不恰當的。

兩年來，驅逐他們的壓力一直在增加。舊金山衝浪協會抱怨，露營者堆積了太多的物品和成堆的雜物，阻礙了划船者、風箏衝浪者和其他人利用海灘進行娛樂。現在，監管機構終於採取行動了。

遊民 屋崙 灣區

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