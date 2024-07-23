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IG創始人金山立方體豪宅 鄰居嫌醜

記者王子涵／舊金山報導
原建築在2022年年中終於全部清理完畢，新住宅為現代幾何設計。（取自谷歌地圖）
原建築在2022年年中終於全部清理完畢，新住宅為現代幾何設計。（取自谷歌地圖）

舊金山一處社區成為科技業高管的熱門置業地點，而附近居民卻對一處在建的現代建築嗤之以鼻。

位於Sanchez街801號的立方體豪宅，座落在Dolores高地的山頂上，其呆板的幾何設計讓社區居民很不高興，他們認為這與社區的建築風格不符，社區多以狹窄的木瓦平房和維多利亞式建築為主。

鄰居Linda告訴記者說：「我認為這棟建築絕對是醜陋的，你可以引用我的話。」

一位不願透露姓名的鄰居說，房子的主人是Instagram聯合創始人克里格（Mike Krieger），正在施工的負責人無法證實房子主人等細節，因為其受到保密協議的約束。

住宅本計畫於2019年建成，並拆除原先的整座建築，由於疫情的影響，原建築在2022年年中終於清理完畢。

一位鄰居說，新住宅的深色玻璃外牆已經被安裝起來，花園也佈置到位。工地上的一位工人說，施工預計在12月完成。

舊金山標準報報導稱，當地房地產經紀人伯明翰（Eileen Bermingham）表示：「每次我經過這裡都會想，看看這座龐然大物，這座豪宅太誇張了，就差建一條護城河了。」

其他人則對於這一設計感到氣憤，26歲居民普拉多（Monica Prado）表示，在看了原建築和新建築的效果圖後，說：「這太現代了，完全提不起興趣，它不適合舊金山。」

住在附近的69歲居民霍萊步（Eric Holeb）表示，現在的房子全是「盒子」形狀，而且都只有三種材料：木頭、磚頭和金屬。

霍萊步一家從1956年起便開始住在這一街區，他表示其他富裕人家在社區里，也開始建起金屬玻璃的立體住宅。

根據城市規劃局的資料，Sanchez街801號的面積為7874平方呎，有三間臥室，四間浴室和兩間化妝室。住宅還有一個「圖書館花園」，以及一個更大的花園和下層露台，開放空間達5200平方呎。提交給市府的規劃文件中，還提到後院的倒影池塘，和二樓的瑜伽室和遊戲室。

業主的身份一直難以確定，這顯然是有意為之。稅務紀錄顯示，兩家有限責任公司Woof Hall和Square Seven Management擁有這兩處房產。後者由Iconiq Capital管理，該公司曾為Meta創始人查克柏格（Mark Zuckerberg）等科技高管提供服務。

一位房地產經紀人透露，在查克柏格2012年前在Dolores高地購置房產前，這裡還是一個古色古香的家庭式社區，而查克柏格在2022年賣掉了房子，並在太浩湖建造一座大院，但Meta公司其他的高管仍將這裡當做自己的家。

「整個街區成為科技業的後院，人們似乎也已經習慣了。」伯明翰說。

一位不願透露姓名的鄰居說，房子的主人是Instagram聯合創始人克里格（Mik...
一位不願透露姓名的鄰居說，房子的主人是Instagram聯合創始人克里格（Mike Krieger）、（取自Instagram）

舊金山 查克柏格 房地產

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