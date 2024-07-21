外形像馬車 自駕計程車Zoox將殺進金山搶市

Zoox可能是第三家進入舊金山市場的自駕計程車業者。(取自Zoox官網)

一種與Waymo和Cruise自駕計程車外形迥然不同的自駕計程車，即將在舊金山 街頭出現，與其說它是汽車，其實它更像一輛四輪馬車。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這款亞馬遜製造的Zoox自駕計程車外型有如一台烤麵包機，車體是對稱的，長度只有運動休旅車（SUV）的一半，但高於一般轎車。它沒有方向盤或踏板，也沒有前座，可容納四名乘客。Zoox自駕計程車因為是雙向的，因此它在退出停車位時無需進行三點迴轉。

從很多方面來說，Zoox自駕計程車是舊金山自駕計程車的未來版。正如Zoox工業與創意總監史達夫（Chris Stoffel）所說，坐在其自駕計程車內的感覺，像是處於一個「行駛中的房間或休息室」。

Zoox表示，他們的計程車將在舊金山街頭提供服務，但沒有透露確切時間。

自去年8月以來，舊金山一直是自駕計程車業者服務的發射台。上個月，Waymo已全面開放在舊金山的計程車服務，目前也正在中半島地區進行測試。在這段期間，Zoox一直悄悄地進行發展，希望成為第三家進入美國自駕計程車商用市場的公司。

紀事報表示，Zoox的到來將會使這個市場有所不同，不僅僅是因為它不同的外型。

紀事報指出，Waymo和Cruise的作法是，將其他汽車製造廠的汽車進行改裝，然後納入其自動駕駛系統，Zoox則希望成為第一家生產商用自駕計程車的公司，他們已經在佛利蒙租下製造工廠。

總部設於灣區佛斯特市（Foster City）的Zoox，去年開始在一條1哩長的固定路線上測試接載乘客。今年稍早，他們將測試工作擴大到拉斯維加斯。Zoox高層表示，他們計畫在舊金山和拉斯維加斯推出商業服務，但目前未有明確的時間表。