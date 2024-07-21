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美6年後1/4電力用於AI 恐改變碳排路線

記者葛歆睿╱史丹福報導
2024全球綠色發展高峰論壇20日在史丹福大學舉行，中國駐舊金山領事館科技參贊高鵬飛會中致詞，很高興看到中美共同推動綠色發展。(記者葛歆睿╱攝影)
2024全球綠色發展高峰論壇20日在史丹福大學舉行，中國駐舊金山領事館科技參贊高鵬飛會中致詞，很高興看到中美共同推動綠色發展。(記者葛歆睿╱攝影)

2024全球綠色發展高峰論壇於20日（周六）在史丹福大學舉行。本次高峰論壇以「碳中和願景下能源轉型與創新」為主題，邀請來自著名大學的院士、教授，能源公司、公用事業單位、技術解決方案提供者和投資公司的高階主管、產業專家，主流政要、社區組織的相關人士，共同探討應對氣候危機、加速能源轉型和碳減排等重要議題。

全球綠色發展高峰論壇由全球綠色發展聯盟（GLOGDA）主辦，加州搬到清潔能源公司（PCE）協辦。GLOGDA理事會主席方朋致詞表示，美國溫室氣體排放量自2007年高峰以來已下降15%，並加入多國宣言，承諾到2050年實現碳中和目標。聯邦政府透過2022年降通脹法案（Inflation Reducation Act）進行了有史以來最大的減少綠色氣體排放投資，各州也有制定了到2030年或2045年實現零碳目標。

他還指出，隨著人工智慧發展將需要大量電力來為其提供動力。ARM執行長哈斯(Rene Haas)估計，到2030年，整個美國20-25%的電力將用於人工智慧。這些額外動力需求可能會改變碳中和路線圖。

中國駐舊金山領事館科技參贊高鵬飛在致詞中提到，今年是中美建交45周年，很高興看到中美共同來推動綠色發展，在能源轉型和創新方面進行討論、交流與合作，對雙方來說具有巨大的價值。

2024年綠色發展高峰論壇聚焦如何建立安全、清潔和可負擔的能源系統。討論的熱門話題包括：半島清潔能源公司為例的社區能源選擇（Community Choice Energy）、分散式能源、儲能、人工智慧在能源領域的應用、工業和交通部門脫碳、綠色永續發展領域的創新和投資機會等。

當日出席的主流政要包括伯靈格姆市長科爾森（Donna Wills Colson）、米爾布雷市長馮䕒輝、薩拉托加市長趙嬿。主講人包括美國藝術科學院院士、美國柏克萊加大教授、可再生能源實驗室主任科曼（Daniel Kammen），美國科學院院士、史丹福大學教授、可持續發展加速器主任、GLOGDA顧問崔屹等。

今年也是GLOGDA成立五周年的慶典。高峰論壇將舉辦一系列的專業學術活動，包括邀請80多位重要嘉賓來進行主題演講、學術交流，及九個專題研討會等等。此外，也為參與者提供了豐富的交流機會，在休息、午餐和晚宴期間可以展開廣泛的社交活動。

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