聯邦資金補貼 金山加快建造可負擔房

金山市長布里德和市長住房與社區發展辦公室宣布新計畫，將利用聯邦的項目資金，在市內建造3667單元急需的可負擔房，幫助加快施工進度。(記者劉先進╱攝影)

金山市長布里德（London N. Breed）和市長住房與社區發展辦公室（MOHCD）日前宣布一項新計畫，將利用聯邦的「Faircloth to RAD」項目資金，在市內建造3667單元急需的可負擔房，幫助加快施工進度。

這項新計畫將加快重要可負擔房的交付速度，並節省當地資金用於其他住房項目和需求。

1998年，國會頒布「費爾克勞斯修正案」（Faircloth Amendment），對每個公共住房管理局（PHA）在其投資 組合中可擁有的公共住房單位數量設定限制，這被稱為費爾克勞斯限額。包括金山住房管理局在內的許多部門，其投資組合中的公共住房單元數量少於限額。公共住房單位數量與限額之間的差額稱為「費爾克勞斯權限」。金山的這一權限為3667個單位。

聯邦住房和城市發展部最近推出新計畫「Faircloth to RAD」。公共住房管理局可利用其費爾克勞斯權限創建單位，由該部門計畫「租金援助示範」（RAD）來提供代金券撥款資金。這意味著，金山3667個的可負擔房單位（無論是現有的單位還是新建單位），能利用聯邦資金補貼建設。該計畫將通過確保目前正在日落區、米慎區、Alamo Square/North Panhandle和Potrero Hill等社區籌備中的700套新住房可以啟動交付。

加州還沒有其他城市根據這項新的聯邦計畫啟動過相關項目。Faircloth to RAD將與其他可負擔房來源合作，包括最近由選民批准的3億可負擔房債券 ，以及由市場價格開發項目支持的城市包容性住房基金。這項新計畫還將與擬議中的200億區域住房債券共同發揮作用，該債券將於11月投票，如果灣區選民通過，將為金山提供高達24億的資金。

布里德說，要使城市變得更加經濟實惠，就必須更快地建造更多住房。這項新計畫將使金山能夠為全市數以千計的新可負擔房提供資金，並實現本州的住房目標。「我要感謝拜登 政府對金山等城市可負擔房融資創造性解決方案的支持。」

布里德發起了市長可負擔房領導委員會，全力推動人人有房住（Housing for All）戰略，希望實現州府規定金山要實現的住房要素（Housing Element）目標，即到2031年建造8萬2000單元新住房。該委員會的成員包括社區組織、住房開發商、學術界、商界和慈善機構的代表，委員會提出了一系列增加可負擔房建設的建議。