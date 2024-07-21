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聯邦資金補貼 金山加快建造可負擔房

記者劉先進╱舊金山報導
金山市長布里德和市長住房與社區發展辦公室宣布新計畫，將利用聯邦的項目資金，在市內建造3667單元急需的可負擔房，幫助加快施工進度。(記者劉先進╱攝影)
金山市長布里德和市長住房與社區發展辦公室宣布新計畫，將利用聯邦的項目資金，在市內建造3667單元急需的可負擔房，幫助加快施工進度。(記者劉先進╱攝影)

金山市長布里德（London N. Breed）和市長住房與社區發展辦公室（MOHCD）日前宣布一項新計畫，將利用聯邦的「Faircloth to RAD」項目資金，在市內建造3667單元急需的可負擔房，幫助加快施工進度。

這項新計畫將加快重要可負擔房的交付速度，並節省當地資金用於其他住房項目和需求。

1998年，國會頒布「費爾克勞斯修正案」（Faircloth Amendment），對每個公共住房管理局（PHA）在其投資組合中可擁有的公共住房單位數量設定限制，這被稱為費爾克勞斯限額。包括金山住房管理局在內的許多部門，其投資組合中的公共住房單元數量少於限額。公共住房單位數量與限額之間的差額稱為「費爾克勞斯權限」。金山的這一權限為3667個單位。

聯邦住房和城市發展部最近推出新計畫「Faircloth to RAD」。公共住房管理局可利用其費爾克勞斯權限創建單位，由該部門計畫「租金援助示範」（RAD）來提供代金券撥款資金。這意味著，金山3667個的可負擔房單位（無論是現有的單位還是新建單位），能利用聯邦資金補貼建設。該計畫將通過確保目前正在日落區、米慎區、Alamo Square/North Panhandle和Potrero Hill等社區籌備中的700套新住房可以啟動交付。

加州還沒有其他城市根據這項新的聯邦計畫啟動過相關項目。Faircloth to RAD將與其他可負擔房來源合作，包括最近由選民批准的3億可負擔房債券，以及由市場價格開發項目支持的城市包容性住房基金。這項新計畫還將與擬議中的200億區域住房債券共同發揮作用，該債券將於11月投票，如果灣區選民通過，將為金山提供高達24億的資金。

布里德說，要使城市變得更加經濟實惠，就必須更快地建造更多住房。這項新計畫將使金山能夠為全市數以千計的新可負擔房提供資金，並實現本州的住房目標。「我要感謝拜登政府對金山等城市可負擔房融資創造性解決方案的支持。」

布里德發起了市長可負擔房領導委員會，全力推動人人有房住（Housing for All）戰略，希望實現州府規定金山要實現的住房要素（Housing Element）目標，即到2031年建造8萬2000單元新住房。該委員會的成員包括社區組織、住房開發商、學術界、商界和慈善機構的代表，委員會提出了一系列增加可負擔房建設的建議。

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