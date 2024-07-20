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加州首例 聖荷西允屋主單獨出售ADU

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西成為加州第一個允許屋主將附屬單位住宅單獨出售的城市。丁右立和馬漢19日記者會上，強調這是一條獲得可負擔住房的新途徑。（聖荷西市長辦公室提供）
聖荷西成為加州第一個允許屋主將附屬單位住宅單獨出售的城市。丁右立和馬漢19日記者會上，強調這是一條獲得可負擔住房的新途徑。（聖荷西市長辦公室提供）

聖荷西成為加州第一個選擇實行AB 1033的城市，允許屋主將附屬住宅單元（Additional Dwelling Unit）與主住宅分開出售。撰寫該法案的舊金山加州民主黨眾議員丁右立（Phil Ting）和聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）19日（周五）舉行記者會，強調這是一條獲得可負擔住房的新途徑。

馬漢說：「我們都知道，對於聖荷西和整個加州的許多居民來說，擁有住房已經變得遙不可及。」我們需要將我們地區固有的創新納入住房政策，以保持美國夢的活力，而這項新法令做到了這一點。聖荷西將繼續引領潮流，但我們無法獨自解決這場危機，我期待看到加州其他城市效仿。

「我感謝聖荷西市看到我的立法可能對他們的社區產生的影響。ADU所有權可以提供購買第一棟房子的途徑，甚至可以幫助我們的老年人縮小房屋面積，」丁右立說，「有了這種更便宜的住房選擇，增加住房所有權可以幫助建立更強大的社區。」

聖荷西在過去五年中已建造近1400個新ADU，還有數千個正在建設中。這一數字約占聖荷西同期新建房屋存量的23%。現在，聖荷西的屋主可以單獨出售他們的ADU，類似於出售公寓的方式。AB 1033今年生效，但各城市必須採取額外措施並選擇加入這項法律。

聖荷西ADU屋主Joyce Higashi說︰「能夠出售我的ADU是我在後院擴建的另一個原因，這是我做過的最明智的事情之一。它不僅增加了我的房產價值，還產生了比我預期更多的租金收入。」

Casita Coalition是一個全州範圍的組織，致力於消除建造更實惠、可持續住房的障礙，是這項立法的大力倡導者。他們制定了一項示範條例，聖荷西用來起草利用這項新法律所需的當地立法。

Casita Coalition董事會主席拉佩雷斯（Rafael Perez）說：「由於全州購房者面臨新房庫存極度短缺，我們對馬漢市長和聖荷西市為擁有住房創造新的可能性表示讚賞。」

聖荷西市將在未來幾周內舉辦研討會，幫助房主了解如何使用這項新法令。

聖荷西 加州 租金

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