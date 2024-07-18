蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果公司設立「灣區 住屋革新基金」(Bay Area Housing Innovation Fund)，首批撥款5000萬元興建可負擔住房，以紓解北加州 住屋奇貴、遊民充斥的民生問題。首批計畫預計兩年完成，一共興建出400間可負擔住房。

聖荷西信使報報導，這筆專款是用來作低利貸款，在四個地點興建可負擔住房。總部在庫比蒂諾的蘋果公司，先前已承諾投資 25億元在加州各地興建房舍。公司房地產部門副總裁拉斯彼(Kristina Raspe)指出，蘋果相信「人人有其居」(everyone deserves a place to call home)的理念，並願意以實際的行動為這項目標貢獻。

目前已選好的兩個地點，一個是在舊金山市的米慎區(Mission District)，此處將會建出145間住屋。另一個是在聖他克魯茲市(Santa Cruz)，年底之前就會破土興工。蘋果與其專案夥伴還沒有公布另外兩個專案的地點。

除了這項計畫的5000萬元經費之外，蘋果已在加州投資16億元，在加州各地興建可負擔住房，在90多個專案的努力下，有超過1萬間住宅經過新建、重整等方式，成為加州人民可以安居的單位。加州的新法放寬建屋的要求，蘋果利用這項新法，以較低的成本、較高的效率開發出較廉價住屋。

與蘋果合作的「舊金山住屋加速基金」(San Francisco Housing Accelerator Fund)執行長福斯特(Rebecca Foster)指出，舊有的撥款與興建方式，不可能紓解灣區遊民多、住屋貴的問題，這項專案給其他地區也指出方向，如果設立明確的目標，夥伴之間充分合作，可以實際的紓解加州的住屋危機。

與蘋果合作的機構，還包括矽谷住屋信託(Housing Trust Silicon Valley )、加州住屋財務局(California Housing Finance Agency )、慈善機構United Way of Greater Los Angeles，以及許多家建築業者。