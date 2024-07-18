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議會通過Stonestown開發 將建購物中心、增建3500新住宅

記者李怡／舊金山報導
Stonestown商場擴建規畫圖，將建3500套住房和大型活動中心，成舊金山下一個商業中心。（開發商Brookfield網站）
Stonestown商場擴建規畫圖，將建3500套住房和大型活動中心，成舊金山下一個商業中心。（開發商Brookfield網站）

舊金山市長布里德(London Breed)與市議員梅義加(Myrna Melgar) 提出的，將在Stonestown購物中心建造占地40畝的購物中心並擴建3500套住房的提案，17日獲得市議會通過。此舉將會讓位於城西的Stonestown成為舊金山下一個繁榮的商業中心。

獲得批准的Stonestown開發協議將保留現有的購物中心，同時改造周圍的停車場，增加近3500套新住宅、建造6畝公園、廣場和開放空間、以及新的兒童保育和老年活動中心。市議員孟達文 (Rafael Mandelman) 共同參與發起這項提案。

根據市議會批准的協議內容，開發商Brookfield Properties將建造約20%的可負擔住房，即700戶房屋包含長者村和活動中心。另外三塊區域也將捐獻給城市用作可負擔住房建設，預計建設的3500套住房比原計畫增加了600個單位住房。

擴建後，該區域將包含一個6畝的公園、一個兒童看護中心、市政廣場、露天餐廳、娛樂場所和可舉辦農貿市場的空間。沿著目前的20街還將開發一條新的大道，包括15萬平方呎的零售空間、餐廳和娛樂場所。

這一項目將創造每年800個施工相關工作，和1400個永久工作機會。開發商將向當地19號消防局捐贈270萬元，為新社區提供服務。並向該市交通局支付超過5000萬元的開發影響非。

代表這一區的市議員梅義加希望能夠達成更高比例的可負擔房標準。但礙於城市目前經濟發展緩慢、高利率和高施工成本的因素，20%是城市能夠爭取到的最高標準。

她表示，這已經比現行的標準高很多。「考慮到西區很長時間沒有新的建設，這已經是很棒的信息。」老年住房和兒童看護中心是重點。

Stonestown商場負責人唐娜利（Christie Donnelly）表示，開發協議能夠幫助進一步解鎖區域的經濟潛力，作為舊金山經濟復甦的重要動力，支持住房建設、商業和服務領域。

市長布里德說：「當我們展望舊金山的未來，這正是我們所需要的項目，讓城市更加可負擔。」

舊金山大型住房項目進展程度參差不齊。金銀島、Mission Rock等區域在緊急建設可負擔性住房。India Basin、Schlage Lock項目停滯不前。其中在2011年由市議會批准的Parkmerced公寓擴建項目，至今尚未動工，公寓位於Stonestown商場南側。

在眾多百貨公司紛紛離開舊金山市中心商圈的背景下，位於城市西區的Stonetown商場在疫情期間盈利不斷增長，多家影院、餐廳、超市進駐Stonestownn。主要原因在於這一區域不斷增多的亞裔消費者。

Stonestown現在亞裔消費者不斷增加。（記者李怡／攝影）
Stonestown現在亞裔消費者不斷增加。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞裔 疫情

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