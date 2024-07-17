灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽

有灣區披薩之王之稱的蓋米阿尼，製作的素食披薩獲得2024美國年度披薩榮譽。(取自蓋米阿尼個人網站)

據「信使報」報導，有「灣區 披薩之王」稱號的蓋米阿尼（Tony Gemignani)，近日又將兩項殊榮收入囊中，一是他製作的素食披薩獲得2024美國年度披薩榮譽，二是他在舊金山 的旗艦餐廳Tony's Pizza Napoletana，獲得全美年度最佳披薩店第2名；此外，他在賭城 拉斯維加斯的餐廳Pizza Rock則排名第28名。

蓋米阿尼的獲獎素食披薩，使用了Impossible品牌的植物原料塔可肉餡，包括黑色和紅色腰豆，西紅柿、白洋蔥、塞拉諾辣椒、甜椒、植物配方蛋黃醬，還有蒜、斯里拉查醬，青檸以及香菜等原料，最後再加上Selfish Cow品牌的植物奶酪製成。目前僅在位於北灘（North Beach)的Tony′s Pizza Napoletana餐廳銷售，這家餐廳正慶祝開業15周年。

蓋米阿尼出生在東灣佛利蒙市，目前擁有超過10多項披薩冠軍頭銜，他的披薩製作生涯始於卡斯楚山谷的Pyzano's餐廳。

2010年，蓋米阿尼在舊金山創立Slice House披薩連鎖店品牌，目前在灣區核桃溪、聖利安住、貝爾蒙、聖他克拉拉、山景城等地擁有超過12家直營或加盟店，此外在沙加緬度、南加、賭城及其他一些地區也有分店，並計畫在加州和其他州開設更多分店。

相對於其他餐廳，Slice House快餐廳的格局和服務設計，讓人可以用較實惠價享受到大師之作。

近日南灣方先生一家特地帶一雙兒女前去品嘗披薩，兩個小朋友都吃得很開心，但方先生和太太的評價卻不同。

方太太發現這家餐廳的披薩有一般披薩店見不到的品類，嘗試之後發現果然匠心獨具，價格也不貴，非常開心；方先生則不以為然，認為披薩店徒有大師名頭，居然把事先做好的披薩用微波爐加熱就端上來，不如本地新鮮烤製的披薩店。