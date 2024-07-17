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攻擊Waymo、打傷残障人士 警方釋出視頻追緝莽男

記者王子涵／舊金山報導
錄像顯示，一名身份不明的男性嫌疑人擋在Waymo無人車的行進路線上，並對其大喊大叫。（舊金山警局提供）
錄像顯示，一名身份不明的男性嫌疑人擋在Waymo無人車的行進路線上，並對其大喊大叫。（舊金山警局提供）

舊金山警局16日尋求公眾幫助，確定一名涉嫌騷擾Waymo自駕計程車運營，並隨後襲擊一名殘障人士的男性嫌疑人。

嫌疑人是一名成年男性，大約25至30歲，中等膚色，留有鬍鬚。（舊金山警局提供）
嫌疑人是一名成年男性，大約25至30歲，中等膚色，留有鬍鬚。（舊金山警局提供）

襲擊事件發生在7月5日凌晨1時左右，地點位於太平洋高地的Washington夾Clay街之間。警員到場後發現一名已經昏迷不醒的受害者，顱骨骨折，傷勢危及生命。

受害人向調查人員提供了一段事發時的手機錄像。錄像顯示，一名身分不明的男性嫌疑人擋在Waymo自駕車的行進路線上，並對其大喊大叫。

「你想幹什麼，我倒是要瞧一瞧。來吧，Waymo，給我點顏色瞧瞧。」視頻中的男子大叫道。

嫌疑人似乎處於醉酒狀態，他說自己「睪丸激素爆棚」，並用拳頭敲打汽車引擎蓋，說「你比我也強不了多少」。Waymo自駕車檢測到不安全行為，並發出提示聲。

嫌疑人在視頻中最後說道：「我們是朋友，擺脫Waymo，我們是朋友。」

根據警方描述，受害者在被襲擊前在路旁錄像，並建議嫌疑人停止騷擾行為，讓自駕車離開。隨後，嫌疑人向受害人猛撲兩次，導致受害人摔倒。

警方形容，嫌疑人是一名成年男性，大約25至30歲，中等膚色，留有鬍鬚。在最後一次露面時，他頭帶深色棒球帽，身穿黑色夾克、藍色襯衫、淺藍色牛仔褲和白色運動鞋，並背著一個白色包。

受害者被確認擁有「認知障礙」和「明顯殘疾」。警方仍在尋找嫌犯，任何知情者請撥打警局電話415-575-4444，或發送短信至TIP411舉報。

自駕車 檢測 舊金山

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