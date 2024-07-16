川普副手范斯 曾是灣區創投家 公開說過「不認同川普」

范斯過去曾說完全不認同川普，如今成為川普的競選搭檔。圖為范斯與妻子奇魯庫里15日出席共和黨全國代表大會。(美聯社)

前總統川普 15日透過社群網站Truth Social，宣布俄亥俄州 聯邦參議員范斯（J.D. Vance，前譯萬斯）為其競選搭檔。然而，范斯過去是許多共和黨人厭惡的對象，因為他曾經是居住在灣區的創投家。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在俄亥俄州和肯塔基州長大的范斯於2013年來到舊金山，2016年總統大選時並未投票給川普，他曾對知名新聞節目主持人羅斯（Charlie Rose）表示「完全不認同川普」（I'm a 'Never Trump' guy），並認為川普「除了減稅以外，沒有任何國內政策」。

范斯當時說：「川普讓我擔心的是，他對問題沒有良好的解決方案。我不認為他可以透過貿易讓鋼鐵業就業機會重回米德鎮（Middletown）。」米德鎮是范斯長大的俄亥俄州小鎮。

事實上，范斯的大學室友、喬治亞州眾議員麥洛林（Josh McLaurin），2022年曾公開范斯寄給他的一則簡訊，范斯在這則簡訊中將川普比喻為美國的希特勒。

2013年自耶魯大學法學院畢業後，范斯搬到舊金山金門大橋附近的普西迪歐區（Presidio），成為創投家，任職於共和黨億萬富豪提爾（Peter Thiel）的公司Mithril Capital Management。提爾是共和黨主要捐款人，也是川普在2016年競選總統時的早期支持者。

搬回家鄉俄亥俄州後，范斯開始改變對川普的看法，並努力在選舉中爭取川普的支持。2016年，川普在一次競選活動中為范斯站台時對人群說：「J.D.（范斯）在拍我馬屁。」

民主黨人萊恩（Tim Ryan）是范斯2022年出馬競選俄亥俄州聯邦參議員時的對手。他嘲笑范斯的舊金山經歷，稱從這一點就可看出范斯與美國中部人民早已脫節。

萊恩的支持者稱范斯是「舊金山吃人的資本家」，俄亥俄州民主黨領袖說他是「舊金山菁英主義者」，「為了在政治圈上位可以不擇任何手段」。

對於范斯從政時間很短，只在參議院擔任了兩年議員，加州共和黨主席派特森（Jessica Millan Patterson）表示並不擔心，認為他就像前總統川普和歐巴馬一樣（川普在當選總統前從未當過民選官員；歐巴馬在成為民主黨總統候選人之前，只在伊利諾州擔任過三屆議員）。

派特森和其他加州共和黨員也淡化了范斯的舊金山背景，認為這說明了范斯可以代表整個國家。舊金山共和黨主席丹尼斯（John Dennis）說：「他曾住過舊金山，代表俄亥俄州，橫跨了大部分的美國。」

此前，范斯利用了他在矽谷和舊金山的人脈，協助川普競選總統。今年3月，范斯將川普介紹給舊金山創投家薩克斯（David Sacks），並在薩克斯位於太平洋崗（Pacific Heights）的別墅為川普舉辦了一場籌款晚宴，共籌到1200萬元資金。